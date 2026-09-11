Haberler

Antik çağ tarihçisi Strabon'un "Yanık Ülke"si, "Mühürlü Topraklar" belgeselinde anlatılacak

Antik çağ tarihçisi Strabon'un 'Yanık Ülke'si, 'Mühürlü Topraklar' belgeselinde anlatılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antik çağ tarihçisi Strabon'un "Yanık Ülke" (Katakekaumene) diye tanımladığı Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerindeki bölgenin jeolojik, tarihi ve arkeolojik zenginliklerini konu alan "Mühürlü Topraklar" belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Antik çağ tarihçisi Strabon'un "Yanık Ülke" (Katakekaumene) diye tanımladığı Manisa'nın Salihli ve Kula ilçelerindeki bölgenin jeolojik, tarihi ve arkeolojik zenginliklerini konu alan "Mühürlü Topraklar" belgeselinin çekimleri tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ile Jeopark Belediyeler Birliğinin desteklediği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından hazırlanan belgeselin yönetmenliğini üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran üstlendi.

Strabon'un "Geografika" adlı coğrafya kitabından yola çıkılarak hazırlanan belgeselde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı çevresindeki jeolojik oluşumlar, bölgenin geçmişindeki volkanik hareketlilik ve insanların bu süreçten nasıl etkilendiği ele alınıyor.

Akademisyen ve öğrencilerin teknik ve oyuncu kadrolarında görev aldığı belgeselin galasının Kula Divlit Volkanik Parkı'nda yapılması planlanıyor.

"Yaklaşık 3 ay sonra belgesel filmimizin galasını yapmayı planlıyoruz"

Yönetmen Demirkıran, AA muhabirine, Strabon'un izinden giderek bölgenin tarihini ve jeolojik yapısını ele aldıklarını, Çakallar Volkan Konisi'nde çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesindeki Tunç Çağı'na ait insan ayak izlerini görüntülediklerini belirten Demirkıran, şöyle konuştu:

"Oradan Gediz Havzası'na bakıyorsunuz ve o insanlar Gediz'e doğru yürümüşler. Tüf üzerinde o ayak izlerini görünce o anları yaşıyorsunuz. Çekimlerimizi tamamladık ve stüdyo evresine geçtik. Yaklaşık 3 ay sonra da belgesel filmimizin galasını yapmayı planlıyoruz."

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy da belgesel kapsamında Sardes Antik Kenti, Adala Kanyonu ve Artemis Tapınağı'nda çekimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü

Erdoğan'ı mest eden tablo

ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi

Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları uçuşa geçti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu: Mahkeme kararına saygı duymak gerekir

İmamoğlu'na hapis cezası sonrası Şadi Yazıcı konuştu
Pehlivanları alnından öpen başkan Büşra Özdemir sessizliğini bozdu

Bu görüntüleri çok tartışılan başkan sessizliğini bozdu
İsmail Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz

İsmail Kartal'ın komşuları deneyimli hoca için harekete geçti
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin

Seçil Erzan’dan bomba Arda Turan çıkışı: 1000 yıl ceza verin