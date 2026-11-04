Antalya Kültür Yolu Festivali dördüncü gününde sanat ve çocuk etkinlikleriyle sürdü

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, konser ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında "Attila" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Gülcan Yol, "Surdaki İzler" sergisiyle Kaleiçi'nin tarihi dokusundan ve farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerden ilham alan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Aynı mekanda ziyaretçilerle bir araya gelen sanatçı ve küratör Sanem Altıner'in "Motiflerin Neon Yolculuğu" sergisi ise geleneksel Türk sanatlarının köklü motiflerini modern bir bakış açısıyla ele aldı.

Sanatçı Yakup Burak Akay'ın "Zamanın Sessiz Tanıkları" sergisinde, atık malzemelerden hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılar, sürdürülebilir sanat uygulamalarını deneyimledi

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Zülbiye Sevgili Polat eşliğinde gerçekleştirilen Tezhip Atölyesi'nde katılımcılar, geleneksel Türk kitap süsleme sanatının inceliklerini yakından tanıdı.

Aynı merkezde düzenlenen Minyatür Atölyesi'nde ise geleneksel Türk minyatür sanatının temel özellikleri ele alındı. Katılımcılar, renk kullanımı, kompozisyon ve tasvir teknikleri üzerinden minyatür sanatının kültürel mirastaki yerini keşfetti.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen atölyelerde de atık cam, kumaş ve kağıtların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Katılımcılar, sürdürülebilir sanat uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde resim eğitmeni Ayşe Özmak Mercan rehberliğinde, Mercan Sanat Topluluğu'nun 23 üyesinin katılımıyla "Taşlardan Tuvale Antik Kentin Ruhu" etkinliği gerçekleştirildi.

Perge Antik Kenti'nin arkeolojik mirası tanıtıldı

Festival kapsamında gerçekleştirilen Perge Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu.

Perge Kazılarının Bilim Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Çelik rehberliğinde düzenlenen gezide, antik kentin anıtsal yapıları, mimari özellikleri ve tarihsel gelişimi ele alındı.

Çağdaş Drama Derneği Antalya Temsilciliğinden Suna Karayılmaz tarafından gerçekleştirilen "Kapağın Altındaki Kahramanlar" atölyesinde çocuklar, kitap karakterlerini drama ve oyunlarla canlandırdı.

Festival kapsamında sahnelenen "Kırmızı Cüce" ve "Üç Kedi Bir Dilek" adlı çocuk oyunları minik izleyicilerle buluştu.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde Çağdaş Drama Derneği Antalya Temsilciliğinden Serpil Tan Bayar tarafından gerçekleştirilen "İyi Oluş Hali Üzerine" atölyesinde, bireysel farkındalık ve grup içi etkileşim konuları ele alındı.

Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı.

Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

Festival kapsamında, şarkıcı Poizi, müzikseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, "Çok Güzel Gülüyorsun" şarkısı sırasında küçük bir hayranını sahneye davet ederek birlikte düet yaptı.

Kaynak: AA