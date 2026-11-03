Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde sergiler, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Kemha-i Antali" sergisinde, Selçuklu dönemine ait 800 yıllık dokuma mirasından ilham alınarak hazırlanan çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dokuz ipek kumaşın desen analizlerinden hareketle oluşturulan dokuma tasarımlarının yanı sıra Selçuklu eserlerinden esinlenilen 15 seramik çalışma da sergide yer aldı.

Enstitünün COP31 teması kapsamında hazırladığı "Doğanın Kabuğunda" sergisinde ise geleneksel el sanatları sürdürülebilirlik ve çevre bilinciyle buluşturuldu. Sergide doğal kaynakların korunması ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına dikkat çekildi.

SBR Art House tarafından hazırlanan "Kasım'da Art" karma sergisi de Türk resim sanatının farklı dönemlerinden eserleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergide Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve İbrahim Balaban'ın eserlerinin yanı sıra Ahmet Tükenmez'in çalışmaları da yer aldı.

Festivalde ayrıca "Filografi Sanatı Sergisi" ile geleneksel filografi sanatının örnekleri sergilenirken Bahçeşehir Koleji Parkorman Kampüsü'nde "Atlar ve Kuşlar" etkinliği gerçekleştirildi.

Geleneksel sanatlar ve geri dönüşüm atölyeleri düzenlendi

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen ebru atölyesinde çocuklar ve yetişkinler, geleneksel Türk süsleme sanatını deneyimledi. Katılımcılar, su yüzeyinde oluşturdukları desenleri kağıda aktararak ebru sanatının uygulama aşamalarını öğrendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki atölyelerde ise atık cam, kumaş ve kağıtlar yeniden değerlendirildi. Katılımcılar, camlardan mozaik panolar, kumaşlardan aksesuarlar ve kağıtlardan dekoratif ürünler hazırladı.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde resim eğitmeni Ayşe Özmak Mercan rehberliğinde Mercan Sanat Topluluğunun 23 üyesinin katılımıyla "Taşlardan Tuvale Antik Kentin Ruhu" etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin antik kütüphanelerinin resim sanatıyla yorumlandığı çalışmada, tarihi yapıların mimari özellikleri ve kültürel hafızası tuvale yansıtıldı.

Çocuklar ve gençler hayallerini sanatla anlattı

Aynı kütüphanede Muhammet Ferhat Çınar tarafından gerçekleştirilen "Kültür Yolunda Bir Hayal, Bir Yol, Bir Gelecek" atölyesinde çocuklar ve gençler, kültürel değerlerden hareketle gelecek hedeflerini görselleştirdi.

Çizim, boyama ve tasarım çalışmalarıyla hayal haritalarını oluşturan katılımcılar, kendilerini sanat yoluyla ifade etti.

Aksu Otizm Derneği'nde düzenlenen "Sanatla Engel Tanımıyoruz" etkinliğiyle de katılımcılar sanat etkinliklerinde bir araya geldi.

Göbeklitepe ve tarih öncesi semboller konuşuldu

Dr. Selma Gençel'in katılımıyla gerçekleştirilen "Göbeklitepe Kayıp Kıta Mu-Lemurya Bağlantısı" başlıklı söyleşide Göbeklitepe, geleneksel dövme motifleri ve tarih öncesi semboller ele alındı. Söyleşide, mu ve Lemurya anlatılarıyla Göbeklitepe arasında kurulan bağlantılara ilişkin araştırmacının değerlendirmeleri paylaşıldı.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'a kadar konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden geleneksel sanat atölyelerine ve söyleşilere kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA