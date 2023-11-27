Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda Kitapseverler Yazarlarıyla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Kitapseverler, sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalattırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nın üçüncü günü de dolu dolu geçti. 204 yayınevinin ve birbirinden ünlü yazarların katıldığı Antalya Kitap Fuarı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuar alanındaki stantları tek tek gezerek, yazarlara 13. Antalya Kitap Fuarı'na katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, fuarın konuklarından Moskova Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin ile Moskova Yayınevi standında bir araya geldi.

ONUR KONUĞU, AHMET ÜMİT

13. Antalya Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde fuarın onur konuğu olan polisiye romanlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip Ahmet Ümit, okurlarıyla buluştu. Ahmet Ümit, okurlarına kitaplarını imzalayarak, bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya Kitap Fuarı'nda gazeteci-yazar Yılmaz Özdil de okurlarıyla bir araya geldi. Yazarlar, Bülent Demircioğlu, Ümit Zileli, Çağatay Çakır, Hakan Günday, Nilay Şanlı, Nurullah Genç, Ömür Kurt, Sinan Yağmur, Yeşim Kaya, Zekiye Yüksel, Ahmet Telli, Anooshirvan Miandji ve Yoshinori Moruwaki fuarda kitaplarını imzaladı. Ünlü şair Ataol Behramoğlu, "Şiir Hayatın Neresinde?" konulu söyleşiyle, Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Kitapseverler sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalattırabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.