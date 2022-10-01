Antalya haber | 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejiyle başladı

Antalya haberlerine göre 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejiyle başladı Ünlülerin araçlardan selamladığı vatandaşlar, sevdikleri sanatçıları görmek ve görüntüleyebilmek için adeta yarıştı Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali geleneksel kortejiyle başladı

Ünlülerin araçlardan selamladığı vatandaşlar, sevdikleri sanatçıları görmek ve görüntüleyebilmek için adeta yarıştı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejiyle başladı. Antalyalıları sokaklara döken kortejde ünlülerin selamladığı vatandaşlar, sevdikleri sanatçıları görmek ve görüntüleyebilmek için adeta yarıştı.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen festivalin geleneksel korteji, bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Cam Piramit önünden başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar ve Işıklar'dan devam edip Karaalioğlu Parkı Eski Belediye binasında son buldu. Usta oyuncu Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı kortejde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Perihan Savaş'ın bulunduğu araçtan vatandaşları selamladı.

Antalyalıları sokağa döken kortejde vatandaşlar, sevdikleri sanatçıları görmek ve görüntüleyebilmek için adeta yarıştı. Kortejin ardından saat 20.30'da festivalin açılış töreni gerçekleştirilecek.