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Antalya'da Zeynep Vardar'ın Doğa İnsan Yol sergisi yarın açılıyor

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Antalya'da ressam Zeynep Vardar'ın Doğa İnsan Yol adlı resim sergisi yarın Özgür Manici Sanat Galerisi'nde açılacak. Sanatçının farklı dönemlerdeki eserlerinin yer alacağı sergi, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da ressam Zeynep Vardar'ın "Doğa İnsan Yol" adlı resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Sanatçının farklı dönemlerde hazırladığı eserlerin yer alacağı sergi, yarın Özgür Manici Sanat Galerisi'nde açılacak.

Doğa, insan ve yaşam arasındaki ilişkiyi soyut bir anlatımla ele alan sergide, sanatçının çocukluk yıllarından izler taşıyan "Longoz Ormanları" temalı eseri de yer alacak.

Renk, doku ve katmanların öne çıktığı eserlerde çocukluk anıları, doğayla kurulan bağ, kayıp, yenilenme ve umut temaları işleniyor.

Sergi, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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