Antalya'da 'Müzeler Günü'nde ziyaretçi birincisi Olympos Antik Kenti oldu

Olympos Antik Kenti'ni bin 439 kişi ziyaret ederken, onu bin 356 kişi ile Aspendos takip etti

Müzekart, aynı müzede yılda iki kez kullanılabilecek

ANTALYA - Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından tüm dünyada 18 Mayıs tarihinde kutlanan "Müzeler Günü"nde, Antalya'da ki müze ve ören yerlerini ve Burdur'da ki Sagalossos Antik Kenti'ni toplam 11 bin 15 kişi ziyaret etti. Olympos Antik Kenti günlük bin 439 kişi ziyaretçi sayısıyla en çok ziyaret edilen müze oldu.

Her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle müzeciliğin önemi anlatılan Uluslararası Müzeler Günü, Türkiye'de 1982 yılından itibaren kutlanıyor. Her yıl farklı bir ana temaya odaklanılan Müzeler Günü'nün 2024 yılı teması, "Müzelerde Eğitim ve Araştırma" olarak belirlendi. Tema, "Halkların yaşayan hafızası" olarak müzelerin önemine dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye'de bir hafta süreyle kutlanan Müzeler Günü, Antalya'da 16 Mayıs tarihinde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin Antalya Müzesi'nde verdiği konserle başladı.

Müzeler Günü'nde Antalya'da yaşayan vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler müze ve ören yerlerini, aileleriyle birlikte ziyaret etti. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ise İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Antalya Müzesi'nde "Taş Tepeler Büyük Dönüşümün Coğrafyası" başlıklı "Yeni Bir Toplum Düzeninin İnşasında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin Yeri" sunumunu gerçekleştirdi. "Avrupa Konseyi Özel Ödülü"ne layık görülen Antalya Arkeoloji Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, Konyaaltı Sahili manzaralı müze bahçesinin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Tavus kuşlarının bulunduğu bahçede lahitler arasında oturan vatandaşlar, doğal ortamın tadını çıkardı.

En çok Olympos Antik Kenti'ne

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; müzeler gününde, Patara Antik Kenti'ni 764 kişi, Myra Antik Kenti'nin 613 kişi, Aziz (St.) Nikolaos Anıt Müzesi'nin 697 kişi, Olympos Antik Kenti'ni bin 439 kişi, Phaselis Antik Kenti'ni bin 307 kişi, Antalya Müzesi'ni bin 82 kişi, Perge Antik Kenti'ni 691 kişi, Aspendos Örenyeri'ni bin 356 kişi, Side Antik Kenti'ni bin 138 kişi, Alanya Kalesi'ni 844 kişi, Karain Mağarası'nı 130 kişi ve Burdur'da bulunan Sagalassos Antik Kenti'ni 954 kişi ziyaret etti. Toplam 11 bin 15 kişinin ziyaret ettiği müze ve ören yerlerine çocukların ilgisi yoğun oldu. Ailelerin anlatımı eşliğinde müze ve örenyerlerindeki eserleri inceleyen çocuklar, tarihle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Müzekart konusu akıllarda soru oluşturdu

Ayrıca müze ve örenyerlerine gelen vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Mart ayında oluşturulan Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile indirimli müzekartlarla aynı müzeye bir yılda sadece iki kez girebileceklerini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Bilet gişesine müzekartın gösterilmesinin ardından ekranda yazan "Geçiş hakkınızdan ilkini kullanıyorsunuz, geriye bu müze için 1 giriş hakkınız kalmıştır" uyarısı, kafaları karıştırdı.

Müzelere dikkat çekmeye yönelik yapılan etkinlikler, 28 Mayıs'ta Antalya Müzesi Anfi Tiyatrosu'nda saat 20.00'de düzenlenecek konser ile sona erecek.