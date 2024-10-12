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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Halı Şıklığı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kırmızı Halı Şıklığı
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61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış ve ödül töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Sanatçılar ve yönetmenler, görkemli geceye katılmak için kırmızı halıdan geçerek fotoğraf çektirdi.

ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni öncesinde kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Geçen yıl 'Kanun Hükmü' filmiyle başlayan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 61'incisi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Hikayemiz Birlikte' sloganıyla düzenlendi. Cam Piramit'te düzenlenen kapanış ve ödül töreni öncesinde, törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı. Yıldız yağmurunun yaşandığı kırmızı halıda yürüyen kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.

Tören öncesinde konuşan Mehmet Aslantuğ, "Türkçenin, kültürel edebiyatın, şiirin, sinemasının, mimarinin, kentlerin hikayesinin taşındığı yeni nesillere aktarıldığı bir sektörün, sinemanın bir kültür alanının yeni kuşaklara taşınmasını sağlayan çok köklü bir festivalin içindeyiz. Her tarafta gençliğimizi de buluyoruz. Bugünü de yarını da görüyoruz" dedi.

Altın Portakal Film Festivali'nin kapanışındaki kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. Festivalde sinemaseverlerle buluşan ve jüri karşısına çıkan filmlerin oyuncuları yönetmenleri kırmızı halıdaki şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

Kırmızı halıda jüri başkanı ve üyeleri de büyük ilgi gördü. Jüri Başkanı Ferzan Özpetek güzel bir hafta geçirdiklerini söyledi. Özpetek "Beraber olmaktan, beraber karar vermekten ve sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Yeni yönetmenler de göreceğiz artık. Festivale katılan 12 filmden 11'i ilk filmdi" dedi.

Seçki sırasında herhangi bir sorun yaşamadıklarını da ifade eden Özpetek, esprili bir şekilde "Hiçbir sorun yaşamadık. Çay ve su dışında bir sorunumuz olmadı. Altın Portakal Film Festivali beni fahri jüri başkanı seçti bundan sonra her yıl geleceğim" diye konuştu.

Jüri üyesi Gökçe Bahadır da birlikte film seçimi yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Jüri üyesi İlker Kaleli ise "Çok keyifli bir süreç geçirdik. Oylama ve filmleri izleme sürecinde hepimizin aynı fikirde olduğu bir süreç oldu" dedi.

Mukadderat filminin yönetmeni Nadim Güç ve oyuncular da kırmızı halıdan geçti. Yönetmen Güç, ilk festivalleri olduğunu belirterek, "İlk filmimizdi ve emeklerimizin karşılığını izleyicilerimizden çok aldık. İlgi için çok teşekkür ederiz" dedi.

'SANSÜR GİBİ BİR ŞEYLE ANTALYA'NIN ANILMASINI İSTEMİYORUM, KİRLENMESİNE İZİN VERMEMELİYİZ'

?Oyuncu Nur Sürer de heyecanlı olduklarını söyledi. Sürer, "Burada çok iyi karşılandı filmimiz, çok mutluyuz. Festivalle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. En eski festivallerden biri ve zaman zaman hatalar olabiliyor. Özellikle bir daha bir oyuncu olarak sansür gibi bir şeyle Antalya'nın anılmasını istemiyorum. Kirlenmesine izin vermemeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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