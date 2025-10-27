Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bağlantı Hatası' Ödüllü Gösterim

ULUSLARARASI Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu sene özel gösterimle izleyiciyle buluşan 'Bağlantı Hatası', akran zorbalığı temasının yanı sıra 1 milyon TL'lik ödülüyle dikkati çekti. Filmi izleyip sinema salonunda fotoğraf çekerek, akran zorbalığına karşı paylaşım yapan bir kişiye 1 milyon TL ödül verileceğini belirten yapımcı Ömer Faruk Sorak, ödülü sinemaya yeniden ilgi uyandırmak ve gençlere destek olmak amacıyla koyduklarını söyledi.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin özel gösteriminde yer alan, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ve başrollerinde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Coşkun'un bulunduğu 'Bağlantı Hatası' filmi, ekibiyle birlikte Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluştu. Festivalde konuşan film ekibi, yapım süreci ve filmin temasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YOĞUN BİR İLGİ VAR'

Festivaldeki yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getiren filmin yönetmeni Gökçen Usta, "1964'ten beri büyük bir özveriyle, kalpten çalışarak hazırlıyorlar bu festivalleri. Gerçekten inanarak büyük bir çabayla hazırlanıyorlar ve o yüzden onlara minnettarım. Son zamanlarda sinema seyircisi azaldı diyoruz ama bu festival çok yükseltti, kalabalık yoğun bir ilgi var. Yalnız bırakmayıp filmimizi izlemeye geldikleri için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

'GERÇEKTEN İYİ FİLMLER YAPILDIĞINDA ONLARI İZLEMEYE AÇ BİR SEYİRCİ VAR'

Yapımcı Ömer Faruk Sorak, Antalya'daki festivalin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, sinemaya olan umudun yeniden yeşerdiğini söyledi. Sorak, "Festival ve festivalin gördüğü ilgiyi görünce, sinemadan umudunu kesen arkadaşlarıma diyebilirim ki umudunuzu kesmeyin. Gerçekten iyi filmler yapıldığında onları izlemeye aç bir seyirci var. Antalya Film Festivali bunu seyirci ilgisiyle göstermiş durumda. Bizim filmimizle ilgili de şöyle bir durum var; memleketin kanayan yarası zorbalık üzerine oluşturduk. Önce çocukların birbirine olan akran zorbalığı ama aynı zamanda da çocukların aileleriyle arasındaki kuşak farkından kaynaklanan kopukluğu anlatmak için yola çıktık. Bunu yaparken aslında ülke gerçekliği, biz bu filmi yaptığımız günle bugün arasında çok daha sert şeyler söylememizi gerektiren şekilde büyük bir ivmeyle gidiyor. Bu yaptığınız iş bile zannederim anne babaların hem çocukların nezdinde kendilerine iyi ayna tutulmuş bir filmle yüzleşecekleri bir çalışma oldu" dedi.

'SİNEMANIN HAK ETTİĞİ İLGİYİ YENİDEN KAZANMASI GEREKİYOR'

Vizyona girdiği tarihler arasında filmi izleyip sinema salonunda bir fotoğraf çekerek, akran zorbalığına karşı buldukları güçlü ve vurucu bir sloganla birlikte paylaşım yapan izleyicilerden en yaratıcı paylaşımı yapan bir kişiye 1 milyon TL verilmesi hakkında konuşan Sorak, Türk sinemasının son yıllarda yaşadığı izleyici kaybına da dikkati çekti. Sorak, "Sinemanın aslında uzun yıllar çok hak ettiği ilgi vardı. Biliyorsunuz Türk filmlerine Türk seyircisinin gösterdiği ilgi, birçok sebeple özellikle pandemi araya girmesiyle eski performansını göstermez hale geldi. Bu da aslında bu 1 milyon ödül meselesini buradaki öğrencilere burs niteliğinde ödül şeklinde olsun diye koymuştuk. Seyirciyi salonlara çekecek olan bu ve buna benzer etkinliklerin yapılması gerekiyor ki sinemaya küsmüş ya da sırtını dönmüş seyircinin tekrar dikkatini çekebilmek için önemli bir adım olsun" diye konuştu.

'DEVAM FİLMİNDE DAHA SERT BİR HİKAYE OLACAK'

Zorbalık konulu filmlerin devamının geleceğini belirten Sorak, "Bu filmin devamı niteliğinde aslında daha da sert ve çok daha özellikle gençlerin kendi arasında bir film olacak. Özellikle bu son dönemde biliyorsunuz Ahmet Minguzzi davası ile bu iş çok daha başka bir boyuta geldi. Çocukların çocuklara yapmış olduğu şiddetle ilgili, biz bunun çok daha farkındalığını yaratabileceğimiz çok daha sert versiyonlarıyla aynı ekiple yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.