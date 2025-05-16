Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
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Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun 'Sınırsız Renkler' adlı gösterisi ve kortej yürüyüşüyle açıldı. Festival, 31 farklı oyun ve çeşitli atölye çalışmalarıyla 27 Mayıs'a kadar sürecek.

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali, Hollanda Close Act Tiyatrosunun "Sınırsız Renkler" adlı kortej yürüyüşü ve gösterisiyle başladı.

Bu yıl "Tiyatro doğduğu topraklarda yeniden canlanıyor" temasıyla düzenlenen festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen kortejde, Hollanda Close Act Tiyatrosu'nun "Sınırsız Renkler" adlı gösterisi sunuldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu ve vatandaşların ilgiyle izlediği kortej yürüyüşüne, Vali Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Tüzün de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden gösterilerin ardından kortej, başladığı Atatürk Parkı'nda son buldu.

Almanya, Hollanda, Irak, İsviçre, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'dan 10 yabancı ekip ile 10 farklı bölgeden Devlet Tiyatrolarının katılımıyla 11 farklı sahnede gerçekleşecek festivalde, 31 farklı oyun ile 55 temsil sahnelenecek, 7 atölye çalışması yer alacak.

Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Kültür Sanat
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