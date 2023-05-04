Ankara müzelerini kapsayan projenin uygulamasına sayılı günler kaldı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından desteklenen, "Marka İletişiminde Müzelerin Rolü: Ankara Örneği" adlı projenin son aşaması olan Instagram Paylaşım hareketinin başlamasına sayılır günler kaldı.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk'ün yaptığı projenin son aşamasına gelindi. Motto odaklı bir paylaşımla topluluk oluşturmayı hedefleyen ve müze ziyaretçilerinin deneyimlerini Instagram #ankaramüzeleri hashtagi altında toplayacak. Dünyada birçok örneği olan bu paylaşım hareketindeki temel hedefi kültürel mekanları daha erişilebilir hale getirmek, sosyal ağ etkileşimleri teşvik etme ve ziyaretçi ilgi çekici yollarla bağlantı kurma şansına sahip olmak.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞACAKLAR

Sözü edilen paylaşım hareketine katılmak için, 18-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara Müzeleri'ni ziyaret edenlerin kendi Instagram hesaplarında #ankaramüzelerini etiketleyerek dilediği fotoğrafı post olarak paylaşabilirler. Böylece o hafta içinde hesabını erişime açmış olan tüm ziyaretçi paylaşımları onların deneyimleri ve görüşleri çerçevesinde analiz edilecek.

PROJE 2 YILDIR SÜRÜYOR

2 yıldır süren bu proje bünyesinde konusunda uzman birçok akademisyenin katıldığı paneller gerçekleştirilmiş, akademik yayınlar yapılmıştır. Ayrıca paylaşım hareketi öncesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destekleriyle 28 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da müze uzmanlarına yönelik "Çağdaş Müzecilik Anlayışında İletişim ve Etkileşim" başlıklı bir eğitim gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin ilk bölümünde Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk tarafından kendini daha iyi ifade etme ve etkin dinleme becerilerine değinilmiş. Bununla birlikte beden dili ile yansıtılan ifadelerin anlamları aktarılmıştır. Projenin motto odaklı paylaşım bölümünü anlatan Doç. Dr. Burcu Zeybek ise paylaşım hareketiyle neyi amaçladıkları, bununla gerçekleşecek bilimsel yayınlarlın Ankara'nın Marka Kent olmasına sağlayacağı katkıyı ifade etti.