Ankara Film Festivali'nde Filmlerin Listeye Girmesi Engellendi

Film eleştirmeni Şenay Aydemir, Ankara Film Festivali'nde filmlerin listeye girmesinin engellendiğini açıkladı. Ünlü sinema adamları da bu açıklamaya destek verdi.

Film eleştirmeni Şenay Aydemir,filmlerin listeye girmelerinin engellendiğini açıkladı. Film eleştirmeninin açıklamasına, aralarında ünlü sinema adamları Yekta Kopan, Halil İbrahim Sağlam gibi isimler destek verdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ankara Film festivali'nde ikinci Altın Portakal krizi yaşanıyor.

Film eleştirmeni Şenay Aydemir, Festivalde filmlerin listeye girmesinin engellendiği açıkladı. Aydemir "Ankara Film Festivali Ulusal Yarışma listesi açıklanana kadar ses etmeyip sonra filmini çekenler için söylenecek en basit tabir "ayıp". Yalnızca festivali zor durumda bırakmadılar. Seçimden önce çekilmeyerek başka filmlerin listeye girmesini de engellediler" dedi.