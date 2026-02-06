Güçlü kadın Carmen, 12 yıl aradan sonra Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi, aryaları ve sahneye taşıdığı güçlü kadın figürüyle dikkatleri üzerine çeken, 151 yıl önce dünya prömiyerini gerçekleştirmiş olan "Carmen" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Aryaları ile dünya opera repertuvarının başyapıtları arasında yer alan Fransız besteci Georges Bizet'e ait "Carmen" operası, ilk kez 1875'te Paris'te seyirci karşısına çıktı.

Ankara Devlet Opera ve Balesince en son 2013-2014 sezonunda sahnelenen dört perdelik Carmen eseri, "Habanera", "Toreador Song" aryalarıyla opera literatürünün en iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

Opera Sahnesi'nde yarın akşam prömiyer yapacak eserin İspanyol rejisörü, dansçı ve koreograf Carlos Vilan, temsilin genel provası öncesinde AA muhabirine, Carmen'in sevdiği operalardan olduğunu ve bunu Ankara Operası'nda sahnelemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vilan, Carmen Operası'nın müzik ve danslarıyla etkileyici, eserdeki tüm karakterlerin güçlü olmasıyla da dikkati çekici olduğunu belirtti.

Rejisör Vilan, "Carmen aşık bir kadın. Carmen kimden ayrılmak istiyor, kimi sevmek istiyor, her şeyi kendisi tercih ediyor. Nasıl yaşayacağına kendisi karar vermiş, sevdiği adam istediğini yapmadığında uzaklaşmasını istemiş. Carmen tüm opera eserlerindeki kadın karakterlerinden en güçlü, en feminist olanı olabilir. Dolayısıyla diğer operalardan en önemli farkı bu." diye konuştu.

"Film gibi bir Carmen yaptık"

Carmen'i ilk olarak 2005 yılında Madrid'de Las Ventas Meydanı'nda sahnelediğini ve ondan sonra da birçok kez sahneye koyduğunu belirten Vilan, ADOB için sahneye koyacağı bu eserin diğerlerinden farkının yılların getirdiği tecrübeyi göstereceğini kaydetti.

Vilan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben koreograf ve dansçıyım. Dans bu eserde çok önemli. Yönettiğim en iyi Carmen eseri bu olacak. Çok önemli sanatçılarla çalıştık ve sanatseverler unutulmaz bir versiyonunu izleyecek. Müziği zaten çok iyi. Film gibi bir Carmen yaptık. Oyuncularımızın da tiyatral yetenekleri harika, çok mutluyuz. Solistler aynı zamanda dans da edecekler ve rolün içine girecekler. Carmen operasını sinema gibi tasarladık. Klasik her zaman esastır benim için çünkü zemin çok önemli. Eserin çıktığı dönemi yansıtmak kıymetli. Günümüz insanını da çekmek için eserin hareketleri, dansları modernizm ile biraz güncellendi."

"Carmen, güçlü duruşu, ezilmeyen tavrıyla ayakta kalan çok özel bir kadın"

Carmen'i canlandıran mezzosoprano Ferda Yetişer de çok büyük keyif ve özenle oynadığını, bu karakteri 12 yıl önce canlandırdığını ve tekrar aynı hevesle oynayacağını belirtti.

Yetişer, esere ve karaktere ilişkin şunları ifade etti:

"Bu günlerde kadınların yaşadığı sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Carmen, benzer sıkıntıları yaşasa da güçlü duruşu, ezilmeyen tavrıyla ayakta kalan çok özel bir kadın. Eser baştan sona çok güzel aryalar ve inanılmaz melodilerle dolu. Her perdesi ayrı bir dram, ayrı bir karakter, ayrı özelliklere sahip muhteşem bir eser. Eserin kadın hikayesi olması, özgürlük duygusu dikkati çekiyor. Carmen, karşı koyan tavrı, dik duruşu ile oynamaktan keyif aldığım bir rol."

Prömiyerde ADOB Orkestrasını Lorenzo Castriota Skanderberg yönetirken, "Carmen"i Ferda Yetişer, "Don Jose"yi Ali Murat Erengül, "Escamillo"yu Eralp Kıyıcı, "Micaela"yı Aslı Kıyıcı, "Frasquita"yı Olca Bora, "Remendado"yu Emre Pekşen, "Dancairo"yu Levent Akev, "Mercedes" Esin Talınlı, "Morales"i Mert Özdemir, "Zuniga'yı" Özgür Savaş Gençtürk canlandıracak.

Dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu'na, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, koreografisi Carlos Vilan'a, ışık tasarımı Ali Gökdemir'e ait olan eserin koro şefliğini Ivan Pekhov üstleniyor.

7 Şubat'ta Opera Sahnesi'nde prömiyeri yapılacak eser, 9, 14, 18, 23, 28 Şubat'ta sahnelenecek.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen eserin konusu şöyle:

"Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı biter ve hayatına yeni biri girer. Don Jose ise sevdiği kadını kolayca bırakmaya hiç niyetli değildir. Yalvarmasının işe yaramadığını gören Don Jose, eline bıçak alarak Carmen'in hayatına son verir."