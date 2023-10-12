Ankara'da Ulus Meydanı'na Yeni Bir Görünüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus Meydan Tasarım Projesi ile Ulus semti yenileniyor. Proje kapsamında yeşil alanlar, sergi alanları ve otopark yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, "Ulus Meydan Tasarım Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı ile 100. Yıl Çarşısı'nın yıkım çalışmasının tamamlanmasıyla başlatılan proje kapsamında Başkent Ankara yepyeni bir meydana kavuşacak. Ulus'a nefes aldıracak 7 bin 800 metrekarelik meydanda yeşil alanlar, modern kent mobilyaları, açık sergi alanları, kafeterya ve 216 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ulus semti ile çevresini canlandırmak, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek ve Başkentin kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla birçok yeni projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2020 gün ve 283 sayılı kararı ile 100. Yıl Çarşısı'nın yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlatılan "Ulus Meydan Tasarım Projesi" tüm hızıyla devam ediyor.

PROJEYLE ULUS NEFES ALACAK

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı projenin tamamlanmasıyla Başkentliler, kültürel etkinliklerin yapılabilmesi için açık sergi alanları, yeşil doku ve peyzaj alanları, kent mobilyaları, oturma grupları, kafeterya ve 216 araç kapasiteli kapalı otoparkın olduğu 7 bin 800 metrekarelik bir meydana kavuşacak.

"Ulus Meydan Tasarım Projesi"nin tamamlanmasıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı bölgenin çehresi değişerek estetik bir görünüm kazanacak.