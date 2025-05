Ankara'da Gazzeli Kadın ve Çocuklar İçin Yardım Sergisi Düzenlendi

Ankara'da Gazzeli kadın ve çocuklar için yardım sergisi düzenlendi

ANKARA - Kadın Birliği Platformu (KABİP), Gazzeli kadın ve çocuklar için Altındağ Hamamönü'nde '3.Geleneksel Hayır Çarşısı' düzenledi. Etkinliğe KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan ve vatandaşlar da katıldı.

Filisitin'in Gazze kentinde İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşam savaşı veren kadın ve çocuklar için Ankara'da Kadın Birliği Platformu tarafından yardım sergisi organize edildi. Sergide satılan ürünlerden elde edilen gelirler, Gazze'de savaşın ortasında kalan kadın ve çocukların ihtiyaçları için kullanılacak.

"İnsanlığın vicdanına ses olmak için bir araya geldik"

Sergiyi düzenleme amaçlarının insanlığın vicdanına ses getirebilmek için olduğunu belirten KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, "Bugün insanlığın vicdanına ses olmak için bir araya geldik. Burada sadece bir hayır çarşısı açmıyoruz; burada, mazlumların sesi oluyor, susan dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükseltiyoruz. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır Gazze'de insanlık can çekişiyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Bir halk, tüm dünyanın gözleri önünde açlıkla, bombalarla, yoklukla ve zulümle sınanıyor ve ne acıdır ki dünya, bu sınavda sınıfta kalıyor. Birleşmiş Milletler kararlarının, insan hakları sözleşmelerinin, savaş hukukunun açıkça ihlal edildiği bu vahşet karşısında, devletler sessiz; biz ise sessiz kalmayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir" diye konuştu.

"Buradaki her satış Gazze'de bir annenin duası olacaktır"

Düzenledikleri sergide satılan her ürünün Gazzeli bir çocuğun umudu, bir annenin hayır duası olacağını belirten Çalışkan, "Burada açılışını yaptığımız bu hayır çarşısı, sadece bir yardım etkinliği değil; vicdanın harekete geçtiği bir zemindir. Burada açılan her stand, yapılan her satış, Gazze'de bir annenin duası, bir çocuğun umudu olacaktır. Çocuk katili, terörist İsrail'i hep birlikte bir kez daha lanetlemek için buradayız. Gazzeli kardeşlerimiz bombaların altında olsalar da aslında bizden daha özgür, güçlü, onurlu ve sabırlılar. Dünyaya imanları ile meydan okuyorlar, en asil direnişi sergiliyorlar. Hiçbir güce esir olmuyor, hürriyetin en güzelini yaşıyorlar" dedi.

"Zulme karşı herkesin mutlaka yapabileceği bir şey vardır"

Haksızlığa ve zulme karşı tüm insanlığın yapabileceği bir şey olması gerektiğini belirten Çalışkan sözlerine şöyle devam etti:

"Az veya çok, zulme karşı, haksızlığa karşı herkesin yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Yeter ki isteyelim, yeter ki düşünelim. Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın Birliği Platformu olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamız yararına faaliyetler ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığınız her alışveriş sadece bir destek değil, aynı zamanda bir duruştur, bir haykırıştır."