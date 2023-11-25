Ankara'da "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu sahnelendi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Ankara MEB Şura Sahnesi'nde oynandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu 70 kişilik dev kadrosu ile Ankara MEB Şura Sahnesi'nde oynandı. Oyunu MEB Bakanı Yusuf Tekin'de seyretti.

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Böylece Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini kurması ile devam eden süreçte; Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle tek yumruk halinde, kanlarının son damlasına kadar savaşarak Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediyor.

Tiyatro oyununu tamamlanmasının ardından konuşan Bakan Tekin, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun" dedi.

Tiyatro eserini Bora Severcan yazdı ve yönetti. Orijinal Müzikleri Selim Atkan besteledi. Proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı.

Oyunun başrollerini ise Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaştı.