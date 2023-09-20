Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF İş Birliğiyle BabyJazz Konseri Düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle BabyJazz konseri düzenlendi. Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Lokali Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 3-10 yaş arası çocuklar ve aileleri katıldı. Birçok farklı dil ve tarzda esere yer verilen BabyJazz konseri, canlı caz müzik performansını masallarla birleştirerek çocukları müzikal bir yolculuğa çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle BabyJazz konseri düzenlendi. Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Lokali Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 3-10 yaş arası çocuklar ve aileleri katıldı. Birçok farklı dil ve tarzda esere yer verilen BabyJazz konseri, canlı caz müzik performansını masallarla birleştirerek çocukları müzikal bir yolculuğa çıkardı.

'Her Çocuğa Sanat' projesi ile Başkentli çocukları sanat ve müzikle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, çeşitli müzik projelerine de ev sahipliği yapıyor, çocukların kültürel etkinliklere erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile UNICEF iş birliğiyle Sincan Harikalar Diyarı Kadın Lokali Konferans Salonu'nda iki ayrı seansta BabyJazz konseri düzenlendi. 3-10 yaş arası çocukların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çocukları müzikal bir yolculuğa çıkardı.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR MÜZİĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASIYLA TANIŞTI

Konserde çocuklar, caz ve klasik müziğin büyülü dünyası ile tanışırken, eğlenceli enstrümanları ile sahnede yer alan sanatçılar, canlı müzik performansını masallarla birleştirerek etkileyici bir sahne şovu gerçekleştirdi.

Amaçlarının çocukların ve ailelerin sanatla ilgilenmelerini sağlamak için motive etmek ve yönlendirmek olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, "ABB Kadın ve Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak UNİCEF iş birliğiyle 3-10 yaş arası BabyJazz müzik konseptinde bir konser verdik. Programa yaklaşık 600 çocuğumuz katıldı. Burada temel amacımız çocuklarımıza ve ailelerine müziğin farklı tınılarını tanıtmak ve kültürel bir konsept sunmak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkentli çocuklarımızı müzik ve sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

HOBİ ATÖLYESİNDE RENKLİ ETKİNLER DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aileleriyle birlikte gün boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, BabyJazz konserinin sonunda kurulan yüz boyama ve hobi atölyelerinde hünerlerini sergiledi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konsere katılan ebeveynler, ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

- Gizem Uluğ: "Bu etkinliğe katılmaktan dolayı memnunuz. Herkese tavsiye ediyorum çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımızı müziğe yönlendiriyorlar. Çok teşekkür ederiz."

-Bilge Atalay: "Çocuklarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Benim çocuğum çok hareketli bir çocuk ve böyle etkinliklerden çok hoşlanıyor. Çocuğumun da sanat yönünde yatkınlığı var ve müzik konusunda kendisini geliştirmesini çok istiyorum."

-Ayşe Coşkun: "Çok güzel bir etkinlik oldu. Böyle etkinliklere çok severek getiriyoruz çocuklarımızı. Çok memnunuz ve çok teşekkür ederiz. Kızımın da sanat yönünde kendini geliştirmesini çok isterim. Belediyemizin hizmetlerinden de çok memnunuz ve çok teşekkür ediyoruz."

-Ayşe Özdemir: "Bizim için çok güzel bir etkinlik ve oğlumun gelişimine katkısı oluyor. Belediyemizin çocuklar için verdiği hizmetlerden faydalanıyoruz ve her gün güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kendim ve oğlumu için düzenlenen eğitimlere katılıyorum ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

Yeni müzikler keşfetme imkanı bulan ve şarkılar söyleyip gönüllerince eğlenen çocuklara, etkinlik sonunda patlamış mısır, pamuk şekeri ve sandviç ikram edildi.