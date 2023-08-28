Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılında konserler düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentliler'le buluşturuyor. Rock grubu Duman'ın konseriyle başlayan etkinlikler, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Lvbel C5-Cakal ve Yalın konserleriyle devam edecek. Ayrıca, parkın birinci etabının resmi açılışı da 30 Ağustos'ta yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında birbirinden ünlü sanatçıları Başkentliler'le buluşturuyor. Rock grubu Duman'ın konseriyle başlayan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'ndaki coşkulu kutlama programı, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Lvbel C5-Cakal ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan parkın birinci etabının 30 Ağustos Çarşamba günü yapılacak resmi açılışında ise Yalın sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde birbirinden renkli konserler düzenliyor.

Bu sene Zafer Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserlere ev sahipliği yapan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda ünlü rock grubu Duman, Başkentin dört bir yanından gelen on binlerce Başkentliyi coşturdu.

RESMİ AÇILIŞ, 30 AĞUSTOS'TA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda 28 Ağustos Pazartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı günü ise Lvbel C5-Cakal hayranlarıyla buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkın birinci etabının resmi açılışını ise 30 Ağustos'ta gerçekleştirecek. Açılış töreni ve Büyük Zaferin 101. yıl dönümünde sevilen sanatçı Yalın sahne alacak.

ANKARALILAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ankaralılar, Türkiye A Milli Voleybol Takımının Belçika ile oynadığı CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçını kurulan dev ekranda izledikten sonra sahneye çıkan Duman grubun seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Erken saatlerde konser alanını dolduran on binlerce Başkentli, duygularını şu sözlerle paylaştı:

-Ahmet Nuri Öcalan: "Ankara Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Zafer Haftası'nda birçok sanatçı gelecek. Hepsi de severek dinlediğim sanatçılar."

-Zehra Akdoğan: "Bu zor ekonomik şartlarda arkadaşlarımla konsere gelebildim. Mansur Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz bizi arkadaşlarımızla bir araya getirdiği için. Otobüslerle geldik. Alan da çok ferah."

-Münevver Nurboz: "Bugün Duman konserine geldim. Belediyemizin sağladığı kolaylıklarla buradayız. Burada olmaktan çok memnumum.

-Bekir Yıldırım: "Konser düşüncesi çok güzel, güzel bir alanda yapılıyor. Burası hiç kullanılmayan bir alandı. Güzel yeşillendirilmiş, ulaşımı da çok iyi. Önceden atıl bir alandı. Ata'mızın mirasına sahip çıkıldı. Gerçekten çok güzel bir düşünce."

-Havva Küçükkale: "Burayı çok beğendim. Alandan çok memnun kaldık. Ring seferleriyle geldim. Belediyemize ve Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum."

RİNG SEFERLERİ DÜZENLENİYOR

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda gerçekleşen konserlere katılmak isteyen Ankaralılar için EGO Genel Müdürlüğü, 16.00-20.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına, 21.30-24.00 saatleri arasında ise konser alanından Kızılay Zafer Çarşısı'na ring seferleri düzenliyor.