Amos Antik Kenti'nden 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amos Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında M.Ö. 220-200 yıllarına tarihlenen 2 bin 200 yıllık bir kira sözleşmesi ortaya çıktı. Sözleşmede tarımsal üretim anlayışı ve hukuki düzenlemelere dair ayrıntılar yer alıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Amos Antik Kenti ile ilgili önemli bir arkeolojik gelişme yaşandı. Marmaris Ticaret Odası'nın kazı çalışmalarına destek verdiği antik kent ile ilgili 2 bin 200 yıllık kira sözleşmesi Fethiye'de çıktı.

Fethiye'deki Şövalye Adası'nda yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen stel parçasının, Fethiye Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi. Yapılan epigrafik incelemelerde eserin MÖ 220-200 yıllarına, yani Hellenistik döneme ait olduğu ve her iki yüzü yazılı detaylı bir arazi kira sözleşmesi olduğu ortaya kondu.

Yaklaşık 2 bin 200 yıllık sözleşmede; yıllık kira bedellerinin yanı sıra, her 100 drahmi için 800 asma ve 40 incir fidanı dikilmesi zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca fidanların dikim derinliğine kadar uzanan tarımsal talimatlar ile birlikte cezai şartlar ve tazminat hükümleri de metinde ayrıntılı şekilde bulunuyor. Bu yönüyle yazıt, dönemin tarımsal üretim anlayışını ve hukuki düzenini birlikte yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eserin asıl yerinin Amos'taki Apollon Samnaios Kutsal Alanı olduğu, Orta Çağ'da ise gemilerde balast taşı olarak kullanılmak üzere Şövalye Adası'na taşındığının değerlendirildiği ifade edildi.

Söz konusu eser, Fatih Onur tarafından uluslararası Chiron Dergisi'nde yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına kazandırıldı.

Marmaris Ticaret Odası'nın da destek verdiği Amos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, bu sözleşme grubuna ait yeni parçaların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Marmaris Ticaret Odası Başkanlığı Kazı Başkanı Öğretim görevlisi Doç .Dr. Mehmet Gürbüzer ve ekibine teşekkür ederek, çalışmaların devam ettiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
