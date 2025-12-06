Amasya'nın tarihi mekanları aydınlatılacak

Amasya'da, "Harşena Dağı ve Yalı Boyu'nda Tarihi Mirası Aydınlatma Projesi"nin lansmanı gerçekleştirildi.

Amasya'nın tarihi Yalıboyu Evleri, Kral Kaya Mezarları ve Harşena Dağı'na 2012 yılında yapılan aydınlatmanın ekonomik ömrünü doldurması üzerine, yeni yapılacak aydınlatma projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, kentteki bir otelde yapılan lansmanda yaptığı konuşmada, Amasya'nın şiir gibi bir şehir olduğunu söyledi.

Şehri ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bakan, "Amasya şehir merkeziyle ilgili bu aydınlatma projesi gerçekten şehrimizi diğer şehirlerden farklılaştıracak. Tarihi sokakları daha da anlamlı kılacak bir proje olacak. Projenin Amasya'ya çok önemli katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da bu proje ile turizm alanında yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehre olan ilgisini artıracağını dile getirerek, "Ekonomik açıdan şehrimize katma değer sunmasını hedeflemekteyiz. Tanıtımını gerçekleştirmekte olduğumuz aydınlatma projesi şehrimiz için sadece bir ihtiyaçtan öte şehrimizin kimliğine katacağı önemi ve değeri yansıtmaktadır." diye konuştu.

Acar, şöyle devam etti:

" Amasya'nın açık hava müzesi olarak nitelendirilmesine vesile olan, Harşena Dağı üzerinde yer alan Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Amasya Kalesi, sur duvarları ve o duvarlarının üzerine yapılan tarihi Yalıboyu Evleri ile Yeşilırmak üzerinde bulunan tarihi köprülerin bulunduğu bu alanın güzelliğini gece karanlığında da gözler önüne sermek amacıyla 29 bin metrekare alanda yapılan Aydınlatma Projesi, dünyada gerçekleştirilen en büyük aydınlatma projelerinden birisidir."

Amasya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve yaklaşık 142 milyon liraya mal olacak proje kapsamında Yeşilırmak, Kral Kaya Mezarları, Yalıboyu Evleri, Harşena Dağı ve köprülerin aydınlatılması sağlanacak. Projenin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

Lansmana, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ile siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.