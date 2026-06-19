Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 11 milyon TL olarak belirlendi

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl toplam 11 milyon TL'lik ödül desteğiyle sinemaya güçlü bir katkı sunacak. Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film Ödülü ise 5 milyon TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin en köklü film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 24-31 Ekim tarihleri arasında 63'üncüsü gerçekleştirilecek. Festival, bu sene de sinemacılara güçlü desteğini sürdürecek. Festivalde geçtiğimiz sene 3,5 milyon TL olarak belirlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması En İyi Film Ödülü, bu yıl 5 milyon TL olarak açıklandı. Film Forum'da ise toplam 1 milyon 450 bin TL katkı sağlanacak. Festivalde bu sene 31 farklı kategoride toplam 11 milyon TL'lik ödül verilecek.

ALTIN PORTAKAL'DA ULUSAL YARIŞMALAR VE FİLM FORUM BAŞVURULARI AÇILIYOR

24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 29 Haziran Pazartesi günü açılacak. Yarışmalara başvurular 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında genç ve bağımsız sinemacıları bir araya getiren Film Forum ise, 25-27 Ekim tarihleri arasında 13. kez gerçekleştirilecek. Film Forum'a başvurular 29 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 21 Eylül Pazartesi günü saat 23.59'a kadar kabul edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı