Ali Kınık Erzurumlularla buluştu

ERZURUM Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 11 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Erzurum'daki durağı Palandöken Kültür Yolu Festivali Erzurumluların yoğun ilgisine tanıklık ediyor. Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Ali Kınık, Palandöken Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü akşamında, sazıyla ve türküleriyle sahne aldı. Erzurum Miting ve Kongre Alanında düzenlenen konserde on binlerce Erzurumlu keyifli anlar yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos Pazar günü sona erecek.