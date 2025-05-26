Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu Türkiye'de Konser Verecek

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu Türkiye'de Konser Verecek
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Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, İstanbul, Ankara ve Denizli'de konser verecek. Koro, Rus ve Türk müziklerini dinleyicilerle buluşturacak.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, yarın İstanbul, 28 Mayıs Ankara ve 31 Mayıs'ta ise Denizli'de konser verecek.

İstanbul'da Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Sahnesi, Ankara'da Oran Açıkhava Sahnesi, Denizli'de ise Leodikya Antik Kent Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserde, şan, enstrümantal müzik ve koreografi gibi sanat dallarını harmanlayan koro, dinleyicileri, Rus ve Türk müzikleri ile dansın ritmiyle buluşturacak.

1928 yılında 20 kişiyle kurulan ve dünyanın en iyi erkek korolarından biri kabul edilen koro, akademik akapellanın enstrümansız şarkı, armoni ve ses kuruluğunu renkli bir duygusallık ve folklorik gösterinin doğallığıyla birleştirecek.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Kültür Sanat
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