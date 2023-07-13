Albayrak Grubu'nun 'Kelime-i Tevhid' temalı Hat Eserleri Sergisi Gaziantep'te açıldı

Albayrak Grubu'nun gelenekselleştirdiği Hat Eserleri Sergisi'nin dokuzuncu durağı Gaziantep oldu. Serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleşti. Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Albayrak Grubu'nun gelenekselleştirdiği ve bu yıl 'Kelime-i Tevhid' temalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin konu olarak seçildiği Hat Eserleri Sergisi'nin dokuzuncu durağı Gaziantep oldu. Türkiye'den sonra yurt dışındaki hat severlerle de buluşmaya hazırlanan serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantepli hat sanatçılarının katılımıyla gerçekleşti. Sergi, 31 Temmuz'a kadar Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde ziyarete açık olacak.