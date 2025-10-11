Albayrak Grubu'ndan Diyarbakır'da Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi

ALBAYRAK Grubu, geleneksel hat sanatının tanınması ve gelecek nesillere aktarılmasına hedefiyle oluşturduğu koleksiyonu ile Kültür Yolu Festivali'ne misafir olmaya devam ediyor. Albayrak Grubu Hat Eserleri bugün Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır durağında Selam Ayetleri teması ile sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, Diyarbakır'a misafir olan Selam Ayetleri Sergisi'nin terörsüz Türkiye vizyonuna da bir selam olduğunu dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde ve Ziraat Katılım'ın sponsorluğunda gerçekleşen Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi içinde yer alan Mesudiye Medresesi'nde konumlanan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Grubu'nun Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerden hareketle hazırladığı Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 11 Ekim tarihinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır durağında yer alan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde misafirleri ile buluştu. İlahi selama adanarak Kur'an-ı Kerim'in selam temalı ayetlerinden ilham alan Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi'ne; eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Diyarbakır Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleşen Sergi, 19 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ziraat Katılım'ın sponsoru olduğu Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Kültür Yolu Festivali'nin Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya ve Malatya duraklarına misafir olmuştu.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker açılışta yaptığı konuşmada "Diyarbakır'a selam getirdiniz. Biz de 'Aleykümselam' diyoruz. Albayrak Grubu'na bu sergi sebebiyle teşekkür ediyoruz. Diyarbakır, İslam medeniyetinin zirve şehirlerinden birisidir, burada bulutlu havalar, fırtınalı günler yaşasak da umudumuz Cumhurbaşkanımızın ısrarı ve metin duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesidir. Bu coğrafyada tıpkı 1400 sene olduğu gibi Türkler, Kürtler, Araplar ve bu coğrafyada yaşayan bütün kardeşler birlikte yeniden 21'inci yüzyılın ufuklarında selam ile dostluğu yaygınlaştıracak ve selam ile geleceğe doğru güzel bir medeniyet inşa edecekler. Bu sergiyi de bu medeniyete ve terörsüz Türkiye'ye bir selam mesajı olarak anlıyorum ve Aleykümselam diyorum" ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Albayrak Grubu 11 yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü hat eserleri serüveninde Türkiye'den dünyaya uzanan gönül coğrafyasının kıymetli şehirlerine misafir olma misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2024 yılında da büyük bir ilgi ile düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır durağına misafir olmuştu. Grup, geçtiğimiz yıl Besmele-i Şerif teması ile yine Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'ndeydi. Görülen ilgi neticesinde 2025 yılında da aynı kültür merkezinde bu sefer Selam Ayetleri ile yerini alan Albayrak, yoğun bir ilgi ile karşılandı.

"Usta hattatlar Ali Toy ve Sami Naddah da programda yer alarak misafirlere hat sanatının ilahi boyutu ve Selam Ayetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular. 'Allah esenlik yurduna çağırıyor' (Yünus Süresi 25) ayetinden, 'Engin merhamet sahibi Rabden gelen söz şu olacak: 'Selam size' (Yasin Süresi) ilahi müjdesine kadar uzanan Selam Ayetleri, ziyaretçilerini sadece bir sanat sergisine değil; aynı zamanda tefekkür dolu bir manevi iklime de davet ediyor.

"Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi içinde yer alan Mesudiye Medresesi'nde konumlanan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde misafirleri ile buluşan Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, aynı zamanda önemli bir kültür mirasına da misafir oldu.

"Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi'nin bir parçası olan Mesudiye Medresesi, yüzyıllar boyunca hattatların, müderrislerin ve talebelerin yazı meşk ettiği bir mekan olarak biliniyor. Bu nedenle Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, yalnızca bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda bu coğrafyanın köklü ilim ve yazı geleneğine saygı duruşu niteliği taşıyor."

SERGİ ZİYARET BİLGİLERİ

Selam Ayetleri Hat Eserleri Sergisi, 11 - 19 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde, her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.