Albaraka Türk'ün 'Dua Vakti' Hat Koleksiyonu Sergisi açıldı

Albaraka Türk öncülüğünde gerçekleşen 'Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nın' ödül alan eserleri Taksim Cami Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte iş dünyasının, hat dünyasının önde gelen isimleri ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, serginin açılışını basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'de katılım bankacılığının öncülerinden Albaraka Türk tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması eserleri Taksim Cami Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. 'Dua Vakti' adı verilen Hat Sergisi, Dua temasıyla gerçekleştirilen 5. Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nın ödül kazanan eserlerinden oluşuyor. Uluslararası hat sanatçılarına ait 16 eserin sergilendiği açılış protokol üyeleri, basın mensupları ve sanatsever ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Hat sanatının en büyük koleksiyonlarından birine sahip olan Albaraka Türk'ün düzenlediği Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması üç yılda bir farklı temalarda onlarca ülkeden yüzlerce sanatçıya ulaşıyor. Dua teması ile gerçekleşen Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışması'nın koleksiyon eserleri, İslam ve hat sanatı dünyasıyla buluştu.

SERGİ RAMAZAN AYI BOYUNCA GEZİLEBİLİR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, DEİK Başkanı Nail Olpak, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Gökçe, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, Prof Dr. Fatma Çiçek Derman, Prof. Dr. Uğur Derman, Savaş Çevik, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Prof. Dr. Fatih Özkafa başta olmak üzere duayen hat sanatçıları ve basın mensuplarının katılım sağladığı açılışta eserler ilk kez sanat severlerle buluştu.

Finans sektörünün yanı sıra klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine kattığı desteklerle tanınan Albaraka Türk ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Ramazan ayı boyunca ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. Türkiye'nin en önemli hat koleksiyonlarından birine sahip olan Albaraka Türk, daha önce 9 ülkede ve Türkiye'de 18 şehirde açtığı hat sergileriyle, sanatın daha geniş kitleler tarafından bilinmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor

HAT SANATINI YAŞATMAK VE GELİŞTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

Sergi açılışında konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, "Hat sanatı başta İslami sanatları olmak üzere sanatların en zariflerindendir. Hat sanatı, mana ile estetiği buluşturur. Hayatımızda mananın önemi aşikardır. Şuur sahibi varlıklar olarak yaptığımız her şey bir mana etrafında döner. Dolayısıyla mana bizim için olmazsa olmazdır. Albaraka Türk olarak biz bu bakış açısıyla, 20 yıla yakın bir süredir hat sanatını destekliyoruz. Başta hat sanatı olmak üzere tezhip, minyatür, çini ve ebru gibi İslam sanatlarının korunması, tanıtılması, bu sanatlara olan ilginin artırılması ve sanat ustalarının desteklenmesini önemsiyoruz. Albaraka Türk olarak her 3 yılda bir düzenlediğimiz hat yarışmamız dünyanın en prestijli hat yarışmalarından birisi olarak kabul ediliyor. Yarışmalarımızı celi sülüs, sülüs, sülüs-nesih, celi talik ve celi divani yazı dallarında her sene farklı bir tema altında düzenliyoruz. Dünyanın dört bir yanından ABD, Rusya, İspanya, Bosna Hersek, Mısır da dahil olmak üzere 16 ülkeden 200'e yakın eser katılım sağlıyor. Yarışmamıza katılım sağlayan 200 eser arasından seçilen bu eserler bugün itibariyle bu sergide buluştu. İslam sanatlarında usta isimlerden oluşan jüri üyelerimizin hassas değerlendirmeleri sonucunda ödüle layık görülen bu eserleri koleksiyonumuza katmaktan ve öncesinde seyrinize sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.