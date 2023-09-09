Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde Endüstri Günleri düzenlendi

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen uluslararası belgesel film festivali kapsamında 'Endüstri Günleri' platformu organize edildi. Platform, belgesel film yapımını desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te 8-12 Eylül'de 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC) kapsamında "Endüstri Günleri" platformu organize edildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, Al Jazeera Belgesel Kanalı ve AJB DOC işbirliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Endüstri Günleri" platformu, Al Jazeera Belgesel Kanalı Program Planlama Müdürü Adel Ksiksi ve AJB DOC Direktörü Edhem Foco'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ksiksi, burada yaptığı konuşmada, "Somali, Almanya, Romanya, Bosna Hersek'in yanı sıra Arap dünyasından da projeler geleceğini duyduğumuz ve ilk projelerini sunan gençlerle çalışacağımız için mutluyuz." dedi.

Foco, geçen yılki festivalde ilki düzenlenen platformda tanıtımı yapılan projelerin birçoğunun destek aldığını kaydederek, bunun "doğru yolda olduklarını gösterdiğini" söyledi.

"Endüstri Günleri" platformu, belgesel film yapımının dünyada yaygınlaştırılmasını güçlendirmek ve desteklemek amacıyla düzenleniyor.

Platform bu yılki katılımcılara, 70 bin dolar tutarında "ortak yapım ödülünü" kazanma fırsatı sunuyor.

24 belgesel gösterilecek

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy olacak.

Bosna Hersek'te dün başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimleri ve bölge ülkelerinden 24 belgesel sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Festival, evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşırken, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.