Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği'nde Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu söyleşi gerçekleştirdi

6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği'nde Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 'Kuruluşundan Günümüze Türkiye' başlıklı söyleşisinde Milli Mücadele'yi anlattı. Etkinlik kapsamında ayrıca Cengiz Aytmatov anma etkinliği düzenlendi.

6'ncı Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu 'Kuruluşundan Günümüze Türkiye' başlıklı söyleşisiyle Akşehirlilerle buluştu. Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım sağlandı.

Halaçoğlu, şöyleşisinde güncel konular ile tarihsel süreci birlikte derğerlendirdi.

Söyleşinin önemli bölümünü Milli Mücadele yıllarına ayıran Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve sonrasında yaşanan süreci devlet arşivlerindeki belgeler ışığında aktardı.

Halaçoğlu, Atatürk'ün kimseyi dışlamayan, herkesi kucaklayan bir anlayışla Milli Mücadele'yi başlattığını vurguladı.

Söyleşisini Türk bayrağı ile tamamlayan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, "O bayrak daima dalgalanacaktır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Programın ardından Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, Prof. Dr. Halaçoğlu'na plaket takdim etti.

AYTMATOV ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Program, söyleşinin ardından gerçekleştirilen Cengiz Aytmatov'u Anma Etkinliği ile devam etti. Erciyes Üniversitesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı etkinlikte, Türk dünyasının önemli edebiyatçılarından Cengiz Aytmatov anıldı. Müzik dinletisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Akşehir Üniversiteliler Kış Şenliği, kültür, sanat ve akademiyi bir araya getiren etkinliklerle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
