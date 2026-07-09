67'nci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

KONYA'nın tarihi ilçesi, Akşehir'de 67'nci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, coşkulu başladı. Dellalar, Akşehir'in tarih kokan konakların yer aldığı sokaklar ve caddelerde davullar çalarak vatandaşları festivale davet etti.

Festival için Kuzey Makedonya, Polonya, Sırbistan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk dansları ekipleri, geleneksel kıyafetleriyle Akşehir sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Akşehir Kaymakamı Dr Mustafa Yiğit, Akşehir Belediye Başkanı Dr Ahmet Nuri Köksal ve Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Buğra'nın da aralarında olduğu ilçe protokolü, Nasreddin Hoca'nın türbesine giderek temsili 'hocaya çağrı' yapıldı.

Türbeden çıkarak vatandaşları selamlayan temsili Nasreddin Hoca Müfit Can Saçıntı, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ünlü oyuncu Müfit Can vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde Göle maya çalmak için Akşehir Çayı'na gelerek 'Ya tutarsa' diyerek kepçesiyle bakracındaki mayayı suya bıraktı. Temsili Nasreddin Hoca ile kendi ülkelerinde mizah kahramanı olarak tanınan Till Eulenspiegel, Hitar Petar ve Aldar Köse de göle maya çalanlar arasında yer aldı.

Festival kapsamında düzenlenen kortejde Müfit Can Saçıntı temsili Nasreddin Hoca çömezlerinin yardımı ile yanından hiç ayırmadığı tesbihi, kavuğu ile kara kaçanı eşeğine ters binerek vatandaşlara şeker dağıttı.

Nasreddin hocayı temsil eden oyuncu Müfit Can Saçıntı; kara kaçanı ile kortejin en önünde yer aldı. Kara kaçanına ters binen Nasreddin Hoca, halkın 'dikkat edin düşmeyin hocam' telkinlerine karşı espri yaparak 'zaten ineceğiz' sonuçta diyerek ortamı neşelendirdi. Nasreddin Hoca kortej yolu üzerinde konaklardan yollanan soğuk ayran ikramını geri çevirmeyip içerken 'Göl mayayı çoktan tutmuş ayran olmuş' dedi.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Festivali'nin kortejinde konuk ülke toplulukları yöresel kıyafetleri ile renk katarken şarkılar eşliğinde festival coşkusu Akşehir'in tamamına yayıldı.

Akşehir kültür yolu üzerinde festivali takip eden vatandaşlar cep telefonları ile renkli korteji kayıt altına almayı ihmal etmedi. Festival için yurt dışından ve farklı illerden gelen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen resmi açılış töreninde 'Altın Eşek' ödülü yazar Mehmet Koç'a verildi.

Kortej, Akşehir'deki 13'üncü yüzyıl esintilerinin yer aldığı Mizah Yolu'ndaki tarihi kilise önüne kadar sürerken bu alanda halk oyunları oynandı. Konuk ülkeler renkli yerel kıyafetleri ile dans etti. Festival kapsamında tarihi Ermeni Kilisesi'nde ressam Seydi Murat Koç ve Yukarı Hamam'da ressam Selin Ekmekçi ve Hasan Hüseyin Avcu'nun sergilerinin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi.

'TÜM TÜRKİYE'Yİ AKŞEHİR'E BEKLİYORUZ'

Açılış konuşmasını yapan Akşehir Belediye Başkanı Dr Ahmet Nuri Köksal, "Evrensel gülmece ustası, Akşehirli Nasreddin Hoca'mız adına 1959 yılından bu yana kutladığımız şenliklerin 67'incisine erdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Sanatın ve kültürün her alanında konserden söyleyişiye, sergiden atölyelere ve çarşımıza kadar gerçekten Nasreddin Hoca'nın ruhu bu şenlik boyunca Akşehir sokaklarında yaşayacak" dedi.

Köksal, "Nasreddin Hoca mizah sokağı adını verdiğimiz bölgede 13'üncü yüzyıl geleneklerini kostümlerini canlandırarak bir drama atölyesi olarak gelen misafirlerimizi yeni bir keşfe çıkartarak zaman yolculuğu ile 800 yıl öncesine götürecek. Sadece Akşehir ve civar ilçelerinden değil bütün Türkiye'den gülmece dostlarını tarih meraklılarını, kültür meraklılarını ve Nasreddin Hoca severleri Akşehir'e çağırıyoruz" diye konuştu.

Akşehir'deki 67'nci Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali kapsamında ünlü sanatçılar konserleri ile vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak. Tiyatro ve halk dansları gösterileri, sergiler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarının yapılacağı şenlik 10 Temmuz Cuma akşamına kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı