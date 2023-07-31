Aksaray'da Sanat ve Çocuk Festivali 200 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanat ve Çocuk Festivali'ni 200 bin kişi ziyaret etti. Festivalde birçok etkinlik ve gösteri yer aldı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, festivalin coşkulu geçtiğini belirtti.

AKSARAY Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sanat ve Çocuk Festivali'ni 200 bin kişi ziyaret etti. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda gerçekleştirilen festival alanında 65 farklı etkinlik çadırı yer aldı. Mini hayvanat bahçesi, atlı akrobasi gösterisi, karizma basketbol show, nostaljik arabalar, 9D sinema, taş adam gösterisi, sıcak balon, tiyatro gösterileri, konser, RC uçak ve yelken kanat show ve geleneksel çocuk oyunları da festivalde yerini aldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "2 gün süren festivalimiz coşkulu geçti. Birçok etkinlik belediyemizi ait gençlik ve kadın aktivite merkezlerimizde uygulan faaliyetlerimizde burada sergiledik. Gençlerimize deneyler el işi sanatlar icra edildi. Mini hayvanat bahçesi at gösterişimiz eğlenceyi doruğa çıkardı. Vatandaşlarımızdan yoğun isteklerine göre organizasyonlar yaptık." dedi. (DHA)