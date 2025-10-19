28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Programına Katılım

28'İNCİ ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI PROGRAMINA KATILDI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Elazğ'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen 28'i Uluslararası Hazar Şiir Akşamları programına katıldı. Programa ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı ve TÜRGEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Erol Keleş ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ile çok sayıda davetli, akademisyen ve sanatsever katıldı. Programda Bilal Erdoğan ve Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 'Türk Dünyası Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

'TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPMA HEDEFİMİZE KARARLILIKLA VE ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ'

Programda konuşan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk dünyasının her alanda iş birliğini güçlendirdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli adımlarından ve parçalarından biri şüphesiz Türk Dünyası Yüzyılı hedefidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyoruz ki bu yüzyılı bütün Türk dünyasının her alanda işbirliğinin tesis edildiği Türk Dünyası Yüzyılı yapma hedefimize kararlılıkla ve adım adım ilerleyeceğiz. İşte bu kapsamda biz bu coğrafi sınırların ötesinde, bu bizim geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe bakıyoruz. Bu manada bizim için Türk dünyası birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir gönül atlasıdır. İşte gönüller arasında köprüler kurmanın yolu da böylesi etkinliklerle, vatandaşlarımızla, sizlerle birlikte bu kucaklaşmayı sağlayabilmektir. Bugün ülkemizde en uzun soluklu faaliyetlerden birisi de işte bugün hep birlikte içerisinde bulunduğumuz, Hazar Şiir Akşamları'dır" dedi.

BİLAL ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASININ BİRLİĞİNE HER ZAMANKİNDEN ÇOK DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR

Programda konuşan Bilal Erdoğan ise, Türkiye'nin omuzundaki sorumluluğun dünyanın bütün mazlum halklarının sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Bu kadar değerli bir kültürü olan, bir medeniyetin torunları olan bizler geleceğe eğer kendi kimliğimizle, kendi kültürümüzle, kendi inancımızla sapasağlam adımlarla yürürsek ancak dünya da bize değer verecektir. İşte Cumhurbaşkanımızın bugün dünyada saygın bir lider olmasının altında işte bu yatmaktadır. Cumhurbaşkanımız güvenle, özgüvenle kendi duruşunu, kendi inandığını söylediği için bugün dünyada Tayyip Erdoğan, sayılı birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bugünün gençleri, geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsanız, affedersiniz; ecdadın tabiriyle gavura benzeyerek ve ona yaranarak değerli olamazsınız. Ancak siz olduğunuz zaman muhataplarınız size da saygı duyacak. Siz kendi değerlerinizi ortaya koyduğunuz zaman muhataplarınız sizi muhatap olarak kendine denk görebilecek. Aksi takdirde kendine yaranmayan, yaranmaya çalışan bir varlığı hakir görecektir, değersiz görecektir. Onun için biz bu Altaylardan Hazar'a uzanan zincirde inşallah gençlerimize bu özgüveni yüklemek istiyoruz. Türkiye'nin bugün omuzlarındaki sorumluluk sadece Türk dünyasının değil, sadece Müslüman toplulukların değil, dünyanın bütün mazlum halklarının sorumluluğudur. Çünkü kimse Türkiye gibi dimdik duramamaktadır. Onun için Türk dünyasının birliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var" diye konuştu.

Program, şiir dinletileri, müzik gösterileri, kültürel performanslar ve ödüllerin takdim edilmesiyle erdi.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,