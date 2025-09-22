Ahşap El Yontmasıyla Stres Atıyor: Ahmet Uğur Parmaksız'ın Eğlenceli Hobi Yaklaşımı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı Ahmet Uğur Parmaksız (55), internetten videolarını izleyerek yapmayı öğrendiği ahşap el yontması figürleri, katıldığı festivallerde sergiliyor.

Teke Yöresi'nde çalınan Yörüklere ait bir çalgı türü olan 3 telli saz yapım ustası olan emekli felsefe öğretmeni Ahmet Uğur Parmaksız, hobi olarak ahşap el yontması figürler de yapıyor. Yaklaşık 15 yıl önce internetten videolarını ve yapanları izleyerek başladığı hobisini ilerleten Parmaksız, ıhlamur ağacından parçaları yontarak karikatürize ettiği figürler ortaya çıkarıyor. Parmaksız, ahşap el yontması figürleri katıldığı festivallerde de sergileyerek, katılımcıların beğenisine sunuyor. Ahşap el yontması figür yapmanın eğlenceli bir iş olduğunu belirten Parmaksız, yapmak isteyenlerin mutlaka ahşap yontma bıçakları edinmesi gerektiğini söyledi. Parmaksız, "Bu iş daha çok Amerika ve Avrupa'da yapılıyor. Bıçakları da burada satılıyor. Ben bunu merak ettiğimde internetten videolarını izledim. Videolarını izlerken çok hoşuma gitti ve 'Bende yapabilir miyim?' dedim. Tabi ilk etapta malzeme sıkıntısı yaşadım. Çünkü bıçakları Türkiye'de yoktu. Yurt dışından getirttim. Diğer temel malzeme ise ıhlamur ağacı. Her ağacın kendine göre özellikleri var. Ihlamur bu konuda en bilinen, en yaygın olan ve dünyada en yaygın olarak kullanılan ağaç. Ihlamur kesilmeye uygun sertlikte bir ağaç. Türkiye'de de rahatça bulunabiliyor. Ayrıca sağlam bir eldiveniniz olması gerekiyor. Yoksa bıçak elinizi kesebilir. Bıçaklarınızın da keskin olması gerekiyor. Bıçaklarınız ne kadar keskin olursa sizin ahşaba yükleyeceğiniz kuvvet daha az olur" dedi.

'BU FİGÜRLER ASLINDA BİR ŞEKİLDE BİZE BENZİYOR'

Figürü yontmadan önce ayaklar, gövde ve kafa olmak üzere 3 kısma ayırdığını ve böylece yontmanın daha da kolaylaştığını ifade eden Parmaksız, "Ahşap figürde bazen kafayı, bazen ayakları büyük yapıyorum. Bu bir karikatür. Bir nevi ağaçla eğleniyorum. Ortaya komik şeyler çıksın istiyorum. Katıldığım festivallerde insanlar bu figürlere bakarken tanıdıkları birilerine benzettiler. 'Bak Hasan amcaya benziyor, bak Mehmet amcaya benziyor' diyenler çıktı. Bu figürler aslında bir şekilde bize benziyor. Birine benzetmeye çalışmıyorum ama figürleri birileri birilerine benzetebiliyor. İnsanı çok rahatlatan bir hobi. Kusursuz bir figür ortaya koyma amacınız da yok. Oldukça eğlenceli. İnsana iyi geliyor. İnsanın stresini atması için birebir. Her zaman malzemeleri yanınızda da taşıyabilirsiniz. Bir yere gittiğinizde bir bıçak ve ahşapla ortaya figür çıkarabilirsiniz" diye konuştu.

'EĞLENCELİ BİR İŞ'

Parmaksız, Türkiye'de az sayıda kişinin bu hobiyle uğraştığını dile getirip, "Türkiye'de bunun kursları var. İstanbul'da bunu yapıyorlar. Eğlenceli bir iş. Herkese tavsiye ederim. İnsanın bir şeyi başarması çok güzel. Somut bir şey. Ayrıca ahşap olduğu için bunu daha sonra zevkinize göre boyayabilirsiniz. Sadece yağ da sürebilirsiniz. Rengi biraz daha kahverengi olur. Bu tür etkinlikler hobi amaçlı olduğu için insana iyi geliyor. Yapmak isteyenlere öneririm. Bu işi yapan insanlardan kurs veya yardım alabilirler. Katıldığım festivallerde de standımda bu figürlere yer veriyorum. Yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Parmaksız, 25 Eylül'de Edirne'de başlayacak Yaşayan Miras Festivali'nde kuracağı stantta da ahşap el yontması figürlerine yer vereceğini ve konuklara tanıtımını yapacağını söyledi.