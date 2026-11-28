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Türk sinemasının özgün yönetmenlerinden, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmiyle hafızalara kazınan Tavşanlılı sinemacı Ahmet Uluçay, vefatının 17. yılında memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen sokak röportajlarıyla anıldı.

1954 yılında Tavşanlı'nın Tepecik beldesinde dünyaya gelen ve imkansızlıklar içerisinde sinema tutkusuyla ulusal ve uluslararası alanda önemli ödüller kazanan Ahmet Uluçay'ın kendi memleketindeki bilinirliğini ölçmek amacıyla özel bir çalışma hazırlandı. Uluçay'ın vefatından bir yıl sonra, 2010 yılında dünyaya gelen iki gencin mikrofon uzattığı sokak röportajlarında yaklaşık 60 vatandaşa usta yönetmen soruldu.

Tavşanlı sokaklarında esnaftan mahalle sakinlerine, gençlerden eski tanıdıklarına kadar farklı yaş gruplarından vatandaşlarla gerçekleştirilen 26 dakikalık çalışmada, katılımcılara Ahmet Uluçay'ı tanıyıp tanımadıkları ve "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmini izleyip izlemedikleri soruldu.

Röportajlarda söz alan eski dostları ve hemşehrileri, Uluçay'ın sinemaya olan sarsılmaz tutkusunu, yokluklar içerisinden dünya çapında eserler çıkarma azmini ve Tavşanlı kültürünü beyaz perdeye taşıma başarısını duygusal ifadelerle anlattı. Filmi izleyen vatandaşlar ise yapımın yöre kültürünü ve Anadolu insanının naif hikayesini en doğal haliyle yansıttığını dile getirdi.

Genç neslin de usta yönetmeni tanımasına katkı sunmayı amaçlayan çalışma, Tavşanlı halkının değerlerine sahip çıkma duygusunu bir kez daha ortaya koydu. Sinema eğitimi almadan kendi çabalarıyla sinema tarihine adını yazdıran merhum yönetmen Ahmet Uluçay, vefatının 17. yılında memleketinde rahmet ve saygıyla yad edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı