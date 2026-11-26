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Kütahya'nın Tepecik köyünde 9 yaşındayken izlediği bir filmle sinemaya tutulan yönetmen Ahmet Uluçay, ölümünün 17'nci yılında anılıyor. Uluçay'ın 1994'te katıldığı Siyaset Meydanı'ndaki konuşması yeniden gündeme gelirken, ödüllü filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" 30 Kasım'da televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ahmet Uluçay'ın sinemayla tanışması, 1963'te karlı bir günde, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik köyünde başladı. Uzun paltolu, fötr şapkalı bir adam sınıfa girip öğretmenle konuştu. Öğretmen, köye sinema geldiğini söyleyerek öğrencilerden 25 kuruş getirmelerini istedi. Parası olmayan öğrencilerin biletini ise kendisi karşılayacaktı.

O gün izlediği filmin adını yıllarca arayan Uluçay, hafızasında kalanları yıkılmış bir şehir, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öyküyle anlattı. İlk film gösteriminin hayatında bıraktığı izi ise üç kelimeyle tarif etti: "O gün zehirlendim."

1994'teki konuşması yeniden gündemde

Uluçay, bu anısını 1994 yılında Ali Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı'nın "Türk Sineması" özel bölümünde anlattı. Programda "köy sinemacısı" olarak tanıtılan Uluçay, Tepecik'ten geldiğini ve ilkokul mezunu bir işçi olduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen "Nereden aklına geldi sinema?" sorusuna verdiği yanıt, yıllar sonra yeniden paylaşıldı: "İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan."

Güven Adıgüzel'in sosyal medyada yayımladığı 5 saat 40 dakikalık program kaydının ardından, Uluçay'ın konuşmasını içeren 11 dakikalık kesit de sosyal medyada paylaşıldı.

Köyde yaptığı sinema makinesinden ödüllü filme

Çocukluk arkadaşı İsmail Mutlu'yla kendi sinema makinelerini yapan Uluçay, daha sonra kısıtlı imkanlarla kısa filmler çekmeye başladı. 1993'te çektiği "Optik Düşler"in ardından sinema çalışmalarını sürdüren yönetmen, ilk uzun metrajlı filmi "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ile geniş kitlelere ulaştı.

Tepecik'te amatör oyuncularla çekilen film, biri karpuzcu, diğeri berber çırağı iki çocuğun sinema tutkusunu anlatıyor. 2004'te vizyona giren yapım, İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü kazandı. Sinema Yazarları Derneği de filmi En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında ödüllendirdi.

Uluçay'ın 2007'de çekimlerine başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" sağlık sorunları nedeniyle yarım kaldı. Yönetmen, 30 Kasım 2009'da, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ödüllü film 30 Kasım'da ekranda

Kanal D, Uluçay'ın ölümünün 17'nci yılında "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filmini 30 Kasım Pazartesi saat 16.45'te yayımlayacağını duyurdu. Film aynı gün saat 18.10'da MovieSmart Türk'te de izleyiciyle buluşacak. D-Smart GO'da hazırlanan "Ahmet Uluçay Anısına" seçkisi ise 4 Aralık'a kadar erişime açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı