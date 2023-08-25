Ahlat'ta Arslanbek Sultanbekov ve Yavuz Bingöl konseri

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Arslanbek Sultanbekov ve Yavuz Bingöl konseri düzenlendi. Şehir merkezinde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak sahne alan Arslanbek Sultanbekov seslendirdiği şarkılarla izleyenlere güzel anlar yaşattı. Daha sonra sahne alan Yavuz Bingöl ise söylediği bir birinden güzel türkülerle vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konser arasında kısa bir konuşma yapan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, "Samimi söylüyorum bu daveti duyunca, değerli sanatçımızın iştiraklerinin sizi bu kadar sevindireceğini biliyorduk. Yarında inşallah hep beraber Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Bakanlarımızı ve Devlet beyi ağılayacağız. Bugünkü coşkuyla yarın da etkinlik alanını gümbür gümdür dolduracak mıyız?" dedi.

Daha sonra Başkan Çoban tarafından sanatçı Bingöl'e Ahlat bastonu hediye edildi.

Konser Bingöl'ün seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle birlikte sona erdi.