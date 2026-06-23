Kırşehir Ahilik Müzesi 2026'nın ilk yarısında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kırşehir şehir merkezinde faaliyet gösteren Ahilik Müzesi, 2026 yılının ilk altı ayında 50 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Açıldığı 2023 yılından bu yana ziyaretçi sayısının 250 bine yaklaştığı müze, ahilik kültürünü gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Ahilik teşkilatının tarihini, felsefesini ve toplumsal hayattaki yerini ziyaretçilere interaktif uygulamalarla anlatan müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Müze içerisinde Ahiliğin zanaat anlayışı, tasavvufi yönü, insan yetiştirme modeli ve medeniyet tasavvuru çeşitli bölümlerde sergileniyor. Müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Ahmet Çelik, ahilik kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi. Çocuklarıyla birlikte müzeyi gezdiğini ifade eden Çelik, "Ahilik bizim kültürümüzün önemli bir parçası. Çocuklarımın da bu değerleri öğrenmesi için müze ziyaretini önemsiyorum. İlk kez geldim ve çok etkilendim" dedi. Kocaeli'den Kırşehir'e gelen Sevgi Genç ise Ahilik kültürünü daha iyi anlamak amacıyla müzeyi ziyaret ettiğini belirterek, "Ahilik hakkında daha önce bilgilerim vardı ancak müzede görsel ve uygulamalı anlatımlarla daha kapsamlı bilgi edinme imkanı buldum" diye konuştu.

Müze 3 yılda 250 bin ziyaretçiye ulaştı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eyüp Temur, müzenin ziyaretçi sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzemiz 2023 yılında hizmete açıldı. Açıldığı günden itibaren ziyaretçi sayımız 250 bine yaklaştı. 2026 yılının ilk 6 ayında ise 50 bin ziyaretçiye ulaştık. Ahilik Müzesi, Ahiliğin felsefesini, zanaat tarafını, tasavvufi yönünü, insan yetiştirme modelini ve medeniyet projesini yansıtan önemli bir kültür merkezi konumunda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Temur, ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını vurgulayarak, "Ahilik; dürüstlük, dayanışma, paylaşma, kaliteli üretim ve meslek ahlakı gibi değerleri esas alan bir yaşam biçimidir. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından atılan bu sistem, hem meslek sahibi bireylerin yetişmesini hem de toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesini amaçlamıştır" dedi.

Kırşehir'in önemli kültürel değerlerinden biri olan Ahilik Müzesi'nin, yılın ikinci yarısında da yoğun ziyaretçi ilgisini sürdürmesi bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı