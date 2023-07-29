Ağrı Dağı'nda zirve yapan turistler Nuh'un Gemisi'nin izinde aşure yedi Ağrı Dağı'nda zirve yapan bir grup Polonyalı ve Honkonglu turist, zirve tırmanışından sonra Doğubayazıt Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubayazıt Ticaret ve sanayi Odası iş birliği ile Nuh'un Gemisi'nin...

Ağrı Dağı'nda zirve yapan turistler Nuh'un Gemisi'nin izinde aşure yedi

AĞRI - Ağrı Dağı'nda zirve yapan bir grup Polonyalı ve Honkonglu turist, zirve tırmanışından sonra Doğubayazıt Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubayazıt Ticaret ve sanayi Odası iş birliği ile Nuh'un Gemisi'nin izinde düzenlenen Aşure-i Nuh programına katıldı

Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker Köyünde Muharrem ayı dolayısıyla hem Kerbela Şehitlerini anmak hem de Nuh Tufan'ının ardından Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda karaya oturmasından sonra gemide kalan son yiyeceklerin karıştırılarak yapılan ilk yemek olan Aşureyi, ortaya çıktığı topraklarda dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen programda, Ağrı merkez ve ilçelerinden gelen vatandaşların yanı sıra onlarca yerli ve yabancı turist, Nuh'un Gemisi'nin izi ile Ağrı Dağı manzarası eşliğinde dağıtılan Aşureyi tattı. Aşure yiyen turistler, Ağrı'ya hayran kaldı.

Aşure dağıtımı öncesi gerçekleştirdikleri etkinliğe ilişkin konuşan Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Nuh'un Gemisi'nin izinin nerede olduğu konusunda, Ağrı ile Şırnak arasında tatlı bir rekabet olduğunu ifade ederek, amaçlarının kentin tanıtımını yapmak ve turizm faaliyetlerini canlandırmak olduğunu söyledi.

'Ağrı ile Şırnak arasında tatlı bir rekabet var'

Ağrı ile Şırnak arasında yaşanan tatlı rekabetin ortaya yeni şeyler koymak adına olumlu olduğunu ifade eden Ekinci: "Her yıl Muharrem Ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca bizde rivayet odur ki, Aşurenin kökeni de Hz. Nuh Peygamberimize dayanmaktadır. Bizde bu gün bu özel nokta da, Hz. Nuh'un Gemisi'nin siluetinin bulunduğu bu özel noktada hem ilçemizdeki turizmi geliştirmek hem de bölgede bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yansımasının güzel olacağını düşünüyorum. Geminin Şırnak'ta mı, yoksa Ağrı'da mı, olduğu ile ilgili tatlı bir rekabet var. Malumunuz bilenler vardır. Ben Şırnak vali yardımcılığından buraya geldim. Yaklaşık 1 yıldır buradayım. Şırnak'ta iken geminin orada olduğu ile ilgili propaganda yaptık. Çalışmalar yaptık. Buraya geldik. Artık Ağrılı olduk. Şimdi de burada olduğu ile ilgili propaganda yapıyoruz. Bu tatlı rekabet olması güzel bir şey. Gerçekten güze bir şey. Çünkü rekabet olduğu için ortaya güzel şeyler koymak için çalışıyor ve çabalıyoruz. Bundan sonra da ben Şırnaklı kardeşlerimi de kırmamak adına 'Gemi, Cudi'den kalktı, artık Ağrı'ya indi' şeklinde ifade etsem. Her iki ilimizi de kırmamış olurum diye düşünüyorum." Dedi.

'Aşure, Nuh Tufan'ından sonra ortaya çıkmış bir yiyecek'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ da Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi ve Doğubayazıt'ın aynı anda akıllarda yer edinmesini istediklerini ifade ederek: "Bilindiği gibi Aşure, Nuh Tufan'ından sonra ortaya çıkmış bir yiyecek. Bizim buradaki ana temamız, Aşureyi, Ağrı'yı, Doğubayazıt'ı ve Nuh Tufanı'nı bir araya getirebilmek. Biz şunu istiyoruz; Aşure denildiğinde Doğubayazıt ve Nuh'un Gemisi, Nuh'un Gemisi denildiğinde Doğubayazıt akıllara gelsin. Bununla ilgili bu gün Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte bir Aşure ikramında bulunduk. Programımıza da Aşure-i Nuh ismini verdik. Bundan sonraki amacımız, coğrafi işaretini alarak Aşureyi, markalaştırmak ve Aşurenin aslında doğduğu topraklarda markalaştırmak için çaba sarf edeceğiz." Şeklinde konuştu.

Etkinliğe ilişkin konuşan Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can ise gerçekleştirdikleri programdan sonra her yıl Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Telçeker köyünde geleneksel olarak aşure dağıtacaklarını ve Aşurenin, Ağrı'ya ait bir marka olması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

'Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inandıkları için geliyorlar'

Ağrı'ya Polonya ve Honkong'dan gelen ve Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışının ardından Nuh'un Gemisi'nin izinde düzenlenen programa katılan turistlerde hem aşure yedi hem de Nuh'un Gemisi'nin izini gezdi.

Bölgede aşure yemenin yanı sıra Nuh'un Gemisi'nin izi olduğu değerlendirilen kalıntıların manzarası eşliğinde fotoğraf çektiren turist kafilesinin Ağrı'ya hayran kaldıklarını ifade eden tur rehberi Mustafa Ersin: " Bu gün İtibari ile Ağrı Dağı zirvesinde indik. Doğubayazt'ı ve İshak Paşa Sarayı'nı gezdikten sonra Nuh'un Gemisi izine geldik. Bundan sonra da İran'a gideceğiz. Burada Aşure yediler. Herkes çok memnun oldu. Ben sorduğumda teşekkür ettiler. Folklor gösterisi olsun, buradaki organizasyon olsun, aşureyi de çok beğendiklerini söylediler. Teşekkür ettiler. Organizasyonun tamamına hayran kaldılar. Aşurenin Hz. Nuh zamanında yapılan bir yemek olduğunu, su yüzeyinde olduğu müddetçe insanları tok tutmak için yapılan bir tatlı olduğunu söyledik. Onlarda Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inanıyorlar. İnanmasalar buraya gelemezlerdi. Dünyanın her tarafından birçok insan, Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inanıyor." İfadelerini kullandı.

Halk oyunları gösterisinin de olduğu programa Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'nin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Alma, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, vatandaşlar ve onlarca yerli ve yabancı turist katıldı.