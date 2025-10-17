Haberler

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Sergisi Açıldı

Adana'da Acıbadem Hastanesi ve Pembe İzler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Hayat Güzel' sergisi, meme kanseriyle mücadele eden kadınların fotoğraflarını sergiliyor. Prof. Dr. Orhan Demircan ve oyuncu Bülent Polat gibi isimlerin katıldığı etkinlikte erken tanının önemi vurgulandı.

Adana'da meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, Acıbadem Adana Hastanesi ile Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Hayat Güzel" sergisinin açılışı yapıldı.

100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde Adana Fotoğraf Amatörleri Derneğinin (AFAD) destek verdiği etkinlikte, meme kanseriyle mücadele eden 17 kadın, 17 kadın fotoğrafçının objektifine yansıdı.

Sergide, hastalığa karşı verdikleri mücadeleyle hayata umutla bakan kadınların fotoğrafları yer aldı.

Moderatörlüğünü Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik'in yaptığı etkinliğin açılışına oyuncu Bülent Polat, genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Orhan Demircan, tıbbi onkolog Prof. Dr. Sinan Yavuz ve meme kanseriyle mücadele eden kadınlar katıldı.

Prof. Dr. Demircan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de meme kanserine yakalanma oranının yüksek olduğunu belirterek, erken tanıda kendini muayene ve mamografinin önemine dikkati çekti.

Oyuncu Bülent Polat ise böyle bir farkındalık etkinliğinde yer almanın kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, son zamanlarda sektörde de sıklıkla meme kanseri vakalarında artış gözlemlediğini ve erkeklerin de bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Söyleşide, meme kanseriyle mücadele eden kadınlar hastalık sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve psikolojik dayanışmanın önemini paylaştı.

Öte yandan, sergi açılışında meme kanserini atlatan turizmci Gizem Arslan (40), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine geçen yıl meme kanseri teşhisi konduğunu anımsatarak, "Bizim ailemizde genetik. Annem, babam, teyzem, ablam, hepimiz geçirdik. Çok şükür, çok iyi doktorlarla, onkoloğum ve genel cerrahımla bu süreci atlattık. Şimdi kontrollerim var. Öyle hayat devam ediyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Çok önemli. Herkesin mutlaka yıllık kontrollerini yaptırmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

AFAD üyesi Gülbin Aka ise Pembe İzler Derneğinin ekim ayı etkinliği olduğunu dile getirerek, "Meme kanserine dikkat çekmek için proje istediler bizden. Onlarla beraber ortak yürüttüğümüz bir proje oldu, çok keyifliydi. Küçük bir görüşme yaptık, ondan sonra herkes kendi planını hazırladı ve fotoğraflarımızı çektik. Bizim için de hoş bir proje oldu, içinde bulunmaktan çok mutluyuz." dedi.

Sergi, 19 Ekim Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
