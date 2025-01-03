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Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı

Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin yaptığı Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı'nın 3 gün sonra açılacağı öğrenildi.

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı herkesi yasa boğdu.

ADANA'DA FERDİ TAYFUR MÜZESİ YAPILIYORDU

Ferdi Tayfur'a olan hayranlığıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duygusal bir mesaj yayımladı. Bahçeli, üzüntüsünü dile getirirken, Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin yaptığı Ferdi Tayfur Müzesi ve Sanat Parkı ile ilgili bir detay ortaya çıktı.

3 GÜN SONRA TAMAMLANACAKTI

Müzenin 3 gün sonra 5 Ocak'ta tamamlanacağı öğrenildi. Müzenin yapılması talimatını Devlet Bahçeli vermişti.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, "Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

"BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ"

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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Ferdi Tayfur Müzesi ile ilgili duygulandıran detay
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