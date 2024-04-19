Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı turizmi canlandırıyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 13 Nisan'da başlayan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın, turizmin yıl geneline yayılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval kapsamında Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Köşger, 21 Nisan'a kadar devam edecek karnavalın, Adana ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Köşger, bu yıl 12'ncisi yapılan organizasyonun turizmin gelişmesine sağladığı katkıya değinerek, "Turizmin 12 aya yayılması stratejisi noktasında Portakal Çiçeği Karnavalı büyük önem taşıyor. Bu noktada karnavalın, Kültür Yolu Festivali ile birlikte gerçekleştiriliyor olmasını oldukça önemsiyorum." dedi.

Merkezi idare, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla başarılı çalışma yürütüldüğünü dile getiren Köşger, "Kentte 30'un üzerinde noktada binlerce kültürel etkinlik düzenledik. Adanalı hemşehrilerimiz ile şehri ziyaret edenler de etkinlikleri doyasıya yaşadılar. Böylesi etkinlikleri, içeriğini daha da artırarak 12 aya yayarak devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da karnavalın, halkın sahiplendiği bir etkinlik olduğunu anlattı.

Adana'nın tarih, kültür ve sanatla öne çıktığını ifade eden Karalar, "Burada yapılan festivaller dahil hepsine katkı koyup Adana'nın tanıtılması noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi de festivalin 16 şehirde 8 ay boyunca devam ettiğini dile getirdi.

Vatandaşlardan, esnaftan ve sanatçılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığının gelecek yıllarda karnavala desteğinin artarak devam edeceğini bildirdi.

"Yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde ekonomik değere ulaşacak"

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da Bakanlığın desteğiyle karnaval programının zenginleştiğini söyledi.

Çocukların katıldığı bir şenlik hedeflediklerini belirten Bozkurt, "Dünyanın bütün ülkelerinden çocuklar Adana'ya gelsin, Portakal Çiçeği Karnavalı'nı, portakal çiçeği kokulu büyülü şehri burada yaşasınlar istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili çalışmalarımız olacak." dedi.

Bozkurt, karnavalın kent için ekonomik değere dönüştüğünü vurgulayarak, "Karnavalımız bu yıl belki yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde ekonomik değere ulaşacak." ifadesini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlardan etkinliğin tanıtımı için adreslerini süslemelerini isteyen Bozkurt, sokaklardaki turunç ağaçlarının sayısının da artırılmasını beklediklerini kaydetti.

Toplantının ardından konuşmacılar, karnaval geleneği olarak Adana'dan dünyaya dostluk, kardeşlik ve birlik mesajı vermek için ellerini havada birleştirdi.