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Adana'da avukat ve doktorlardan oluşan fotoğrafçılar, nadir görülen kuş türlerinden çöl ötleğenini görüntüledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Selahattin Menteş, cildiye uzmanları Dr. Fatma Menteş, Dr. Fatih İzler ve Dr. Ali Atahan ile avukat Aydıncan Yılmaz'dan oluşan ekip, Karataş ilçesindeki sulak alanları inceledi.

Ekip, gezi sırasında nadir görülen kuş türlerinden çöl ötleğenini fotoğrafladı.

Fotoğrafçılardan Menteş, yaptığı açıklamada, kentte daha önce görülmemiş türleri belgeleme hedefiyle arazide çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Adana'nın kuş çeşitliliği açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Menteş, "Çöl ötleğeni yazın Orta Asya'da, kış aylarında ise İran çöllerine gidiyor. İsmini çölden, rengini de çöl kumundan alıyor. 11 santimetrelik bir kuş. Ekip olarak onu fotoğraflamanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA