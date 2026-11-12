Adana'da 7 ayda tek parça cevizden yapılan rahle Yeni Adana Müzesi'nde ilgi gördü

Adana'da tek parça ceviz ağacından yaklaşık 7 ayda tamamen el işçiliğiyle hazırlanan özel rahle, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Geleneğin İzinde" sergisinde sanatseverlerle buluştu. Abanoz ağacı ve sedef kakmalarla süslenen, Selçuklu motiflerini de barındıran eser, görenlerin dikkatini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da hat sanatçısı Mesut Dikel ve sedef ustası Osman Tavtay'ın eserlerinin yer aldığı Yeni Adana Müzesi'nde açılan "Geleneğin İzinde" Sedef-Metal-Ahşap Oygu Naht Sergisi, ilgi çekiyor. Tamamen el emeğiyle hazırlanan 66 eserin yer aldığı serginin en dikkat çekici parçalarından biri, tek bir parça ceviz ağacından tamamen elle üretilen özel rahle çalışması oldu.

Sedef ustası Osman Tavtay'ın yaklaşık 7 ayda hazırladığı eserde ceviz ağacının yanı sıra kakma kısımlarında abanoz ağacı ve kemik dokular kullanılarak klasik usulde köşe detayları oluşturuldu. Dış yüzeyi tamamen el oyması Selçuklu desenleriyle bezenen, bağ ve sedef kakmalarla zenginleştirilen eserin tüm aşamalarının tek bir ustanın elinden çıkması ise büyük takdir topladı. Tamamen doğal gomalak cilasıyla kaplanan ve hiçbir endüstriyel uygulama yapılmayan eser, geleneksel işçiliğin zarafetini gözler önüne seriyor.

"Dış yüzeyinde el oyması Selçuklu desenleri yer alıyor"

Yaklaşık 7 ayda tamamladığı rahle çalışması hakkında İHA muhabirine bilgiler veren Osman Tavtay, "Rahle çalışmamız, tek bir parça ceviz ağacının tüm aşamaları tamamen elle işlenerek hazırlanmış özel bir eserdir. Ürün zenginliği açısından temelde ceviz ağacı kullanılmakla birlikte kakma kısımlarında abanoz ağacına yer verdik. Abanoz ağacı, kenarındaki kemik dokusuyla birleştirilerek klasik usulde bir köşe çalışması haline getirildi. Abanoz kısmının içerisine yine kemik kakma yöntemiyle kitabın yerleştirileceği bölümler hazırlandı. Dış yüzeyde tamamen el oyması Selçuklu desenleri yer alıyor. Bu desenlerin içerisinde de kakma sanatı olarak bağ ve sedef tercih edildi" ifadelerini kullandı.

"İkinci bir el değmedi"

Rahleyi tamamen tek başına kendisinin hazırladığını anlatan Tavtay, "Bu rahlenin en önemli özelliklerinden biri, tüm işçiliğinin tek bir kişinin, yani benim elimden çıkmış olmasıdır. İkinci bir el değmemiştir. Üzerindeki cila tamamen doğal gomalak cilası olup herhangi bir endüstriyel uygulama yapılmamıştır. Bu sebeple oldukça emek isteyen bir işçiliktir. Uzun zamandır hayalimde olan çalışmalardan biriydi. Daha önce bu tarz iki farklı çalışma yapmıştım ancak rahle formunu ilk defa denedim. Eserin tek parçadan çıkması ve her detayının kendi elimden şekillenmesi benim için bir hayaldi. Bunu gerçekleştirmiş oldum" dedi.

"Bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter"

Hat sanatçısı Mesut Dikel ise sergide farklı sanat dallarını bir araya getirdiklerini belirterek, "Şu anda 66 adet eser sergide yer alıyor. Sedef ile metalin bir araya geldiği, kendi tarzımızı yansıtan farklı konseptte çalışmalar mevcut. Bizim en büyük özelliğimiz eserlerimizi kendimiz yazıyor, kendimiz çiziyor ve kendimiz kesiyoruz. Farklı malzemeleri harmanlamaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 45 yıldır bu sanatları icra ediyorum. Emekli olduk ama bu sanatın emekliliği bitmez, ancak mezarda biter. Bir yandan hüsn-i hat yazıp çizimler yaparken diğer yandan klasik usulden ve gelenekten ayrılmadan, hocalarımızdan devraldığımız ilim silsilesi ve gelenek çerçevesinde eserlerimizi elde keserek tamamlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sergi, 15 Kasım'a kadar Yeni Adana Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı