Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da 25 özel gereksinimli çocuk ay yıldızlı kurabiye hazırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da 25 özel gereksinimli çocuk ay yıldızlı kurabiye hazırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen 'Ay Yıldızlı Lezzetler' etkinliğinde 25 özel gereksinimli çocuk ay yıldızlı kurabiye hazırladı. Yüreğir Gastronomi Mutfağı'ndaki etkinlik, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçladı.

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik "Ay Yıldızlı Lezzetler" etkinliği düzenlendi.

Adana Valiliği öncülüğünde hazırlanan "Kalkınma Programı Vizyon 2040" programı kapsamında Gönüllü Anneler Topluluğu ve Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Yüreğir Gastronomi Mutfağı'nda organize edilen etkinlikte 25 özel gereksinimli çocuk tezgah başına geçti.

Etkinlikte aşçıların rehberliğinde öğrenciler hamurlara şekil vererek ay yıldızlı kurabiyeler hazırladı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, programın ardından gazetecilere, etkinliğin özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımına katkı sunduğunu söyledi.

Anlamlı bir günde bir araya geldiklerini belirten Yavuz, programın ilk projelerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru da özel gereksinimli çocukları gastronomiyle buluşturan etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çocukların mutfak kültürünü deneyimleyerek kendi ürünlerini hazırladıklarını anlatan Duru, toplumda farkındalık oluşturmak adına özel gereksinimli bireylerin her alanda yer alması gerektiğini belirtti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz ise etkinlik ile özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Muş'ta arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşinin ailesine ateş açan emekli polis intihar etti, yeğeni de öldü

Emekli polis kardeşinin ailesine ateş açtı! Yeğeni de öldü
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda

Tarihi zam kapıda! Böylesi ilk kez yaşanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında

İsrail sandık başında! Netanyahu'nun kaderi belirleniyor
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Kanadalı müzisyen Neil Young, şarkısını mitinginde kullanan Trump'a dava açtı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'a 10 milyon dolarlık dava
Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış

İddialar öyle böyle değil! Hastalara yapmadığı eziyet kalmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı! Dijital güvenlikte yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik zirve! Yeni strateji masada
Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede

Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği ilimiz de listede