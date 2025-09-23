Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Ustalara Saygı' Söyleşisi

Adana'da bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Anılarıyla Ustalarımıza Saygı" söyleşisi gerçekleştirildi.

Sinema oyuncusu Halil Ergün, yapımcı Sabahattin Çetin ve yazar Işıl Özgentürk, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen söyleşide, sinemaseverlerle bir araya geldi.

Halil Ergün, yaptığı konuşmada, Adana'nın kendileri için çok renkli bir şehir olduğunu söyledi.

Adana'ya festivaller için birçok defa geldiğini belirten Ergün, "Buradan Yaşar Kemal ve Orhan Kemal geçmiştir. Daha sayamadığım birçok oyuncu arkadaşım ve sanatçılarımız var. Burası böyle bir menbaadır. O yüzden sinema sanatını konuşmak benim için hiç kolay değil." diye konuştu.

Oyunculuk kariyerinde unutamadığı anları paylaşan Ergün, şunları kaydetti:

"Sinemamız için önemli bir bölgedir burası. Eski yıllarda filmler çekilirken Adana bölgesi merkezdi. Filmlerin geleceği için filmlerin halka ulaşması için çok önemli bir merkezdi. O yüzden bu festival de çok önemlidir."

Sabahattin Çetin de yönetmen Şerif Gören ile yaklaşık 45 yıllık arkadaşlık yaptığını belirterek, "Ben Ağır Roman'dan sonra film yapımını bıraktım. Uluslararası alanda sanat filmleri ithal ediyordum." dedi.

Işıl Özgentürk ise sinemanın sanatın önemli bir dalı olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Adana, o kadar zengin bir doğaya ve o kadar zengin bir tarihe sahip ki kentin insanlarının sinemayı sevmemesi mümkün değil. Adanalıların genetik kodlarında sinema, gösteri, keyif ve aşk yatıyor."