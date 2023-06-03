ABB, Haymana'daki Atatürk Evi'nin restorasyon çalışmalarına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi sırasında bir süre konakladığı Haymana'daki Atatürk Evi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 1900'lü yıllarda inşa edilen ve Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Haymana'da bir süre konakladığı Atatürk Evi'nde, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

1400 metrekarelik alana sahip tarihi mekanda, restorasyon ile peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek.

2006'dan itibaren içerisinde bir dönem savaştan kalan şarapnel parçalarıyla eşyaların sergilenmeye başlanmasıyla müzeye dönüştürülen ve daha sonrasında ise atıl duruma gelen Atatürk Evi, iç ve dış mekan olmak üzere yenilenecek.

Yapımı yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'ye gerçekleştirilecek müzenin restorasyonunun 5 ayda tamamlanması planlanıyor.