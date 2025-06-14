9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi

9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Cazın Renkleri' temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 2-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalde Yunan cazcı Dimitrios Vassilakis, Hülya Sezgün Yıldız ve Blue Ensemble gibi önemli sanatçılar sahne aldı. Kapanış, piyanist Michiel Borstlap'ın 'Love Songs' konseriyle yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Cazın Renkleri" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, 2-14 Haziran'da yapıldı.

Rodos ve Güney Ege Uluslararası Caz Festivali işbirliğiyle düzenlenen Kardeşlik Konseri'nde, Yunan cazcı Dimitrios Vassilakis, müzikle kardeşliği sahneye taşıdı.

Şenay Lambaoğlu ve Tuluğ Tırpan, "Mavi'ye Şarkılar" başlıklı projeleriyle şiirleri cazla buluşturdu.

"Bağda Caz" etkinliği de üzüm bağlarının atmosferinde Özge Metin Trio'nun yorumuyla dinleyicilere keyifli anlar sundu. KAPIKO da dinleyicilere sıra dışı müzik deneyimi yaşattı.

Etkinlik kapsamında Hülya Sezgün Yıldız ve Blue Ensemble, ardından Daan Schreuder Trio sahne aldı. Genç yeteneklerden oluşan Hollandalı grup, festivalin dinamizmini artırdı.

Türkiye cazının önemli isimlerinden Ferit Odman Quintet, dinleyicileri caz tarihinde derin yolculuğa çıkardı.

Festivalin kapanışı ise dünyaca ünlü piyanist Michiel Borstlap'ın seslendirdiği caz standartlarından oluşan "Love Songs" konseriyle gerçekleşti.

Festival, Bodrum'un farklı noktalarında 16 özel etkinlikle müzikseverlerle buluştu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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