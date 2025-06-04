Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle, Caz Derneği tarafından düzenlenen festival 2-14 Haziran'da "Cazın Renkleri" temasıyla gerçekleşiyor.

Caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini ağırlayacak festivalin programı Bodrium Hotel'de yapılan açılış, plaket töreni ve İlgen Küçükseller Caz Dörtlüsü konseri ile başladı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde devam eden festivalde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi'nde yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere sertifikaları verildi.

Ardından Ayşe Sicimoğlu Trio konseri ile klasik müzik, Fransız şansonları, 80'lerin ve 90'ların hit parçalarından oluşan geniş ve renkli bir repertuar cazseverlerle buluştu.

Festival, ilçedeki farklı mekanlarda 14 Haziran'a kadar sürecek.