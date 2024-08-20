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800 yıllık camiyi kurtarmak için çevresindeki ağaçları kestiler

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde bulunan 809 yıllık tarihi camiyi kurtarmak için mahalle halkı bir araya gelerek aldıkları izin doğrultusunda cami çevresinde bulunan ağaçları kesti.

800 yıllık camiyi kurtarmak için çevresindeki ağaçları kestiler

TRABZON - Trabzon'un Hayrat ilçesinde bulunan 809 yıllık tarihi camiyi kurtarmak için mahalle halkı bir araya gelerek aldıkları izin doğrultusunda cami çevresinde bulunan ağaçları kesti.

Hayrat ilçesi Balaban mahallesinde bulunan ve tarihi 1215 yılına dayanan Doğanmahalle Camii'nde son günlerde çatısında ve minaresinde deformelerin olması, çevresinde bulunan mezarların da ağaçlar nedeniyle zarar görmeye başlaması ile mahalle halkı çözümü cami çevresinde bulunan ağaçları kesmekle buldu.

Mahalle muhtarı Muhammet Mustafa Kurulay caminin tarihi bir cami olduğunu belirterek "Vatandaşlar buradaki ağaçları 15-20 sene önce buraya dikti. İşlerin bu duruma geleceğini hesap edemediler. Şimdi de mahalleli toplandı, karar aldılar. bu ağaçları kesmek istiyoruz diye. Ben de mahallenin muhtarı olarak kaymakamlığa gittim, resmi müracaatımı yaptım. Ayrıca ağaçlar elektrik tellerine kadar uzanıyordu. Mezarlara zarar veriyor, camiyi çürütüyordu. Bu şekilde dilekçemizi verdik kaymakamlığa. Kaymakamlık resmi kurumlar yazıyı gönderdi, onlardan da bize gelen yazı üzerine biz de buradaki vatandaşlar ile beraber alınan iznin ardından ağaçları kestik. Burada bir kişinin isteği üzerine değil, bütün köylülerin isteği ile bu kararı aldık. Biz gerekli izinleri aldık ve bu işlemi gerçekleştirdik. Burada hiç bir kanunsuz iş yapılmadı. Ağaçlar camiye zarar veriyordu, camiyi çürütüyor, mezarlıkları patlatıyordu" dedi.

"Yörede cuma namazının kılındığı ilk cami olarak biliniyor"

Tarihi caminin tarihi özelliklerini kaybetmek üzere olduğunu dile getiren Kurulay, "Biz caminin çatısını yeni yaptırmıştık, her tarafını yosun bağladı. Bu verilen zararlar neticesinde biz bu kararı aldık. Biz tarihimize sahip çıkmakla yanlış mı yaptık? Yanlış olsa devlet bize zaten müsaade etmezdi. Bu ağaçları bodur çam olarak alındı, dikildikten 15-20 sene üzerine bu hale geldiler. Bu ağaçların burada 40-50 sene kaldığını düşünsen, bu ağaçları vinç ile alma şansınız da yok, çünkü buraya araç gelemiyor. Bu cami bu yörede tarihte ilk cuma namazının kılındığı camidir" diye konuştu.

Caminin çürüdüğünü gören mahalle halkının karar aldığını ve bunun sonucu olarak ağaçların kesildiğini kaydeden Mustafa Çolakoğlu da "Bu ortak alınmış bir karardır. Zaten muhtara söylendi. Resmi yazılar zaten yapıldı. Buraya izinsiz bir şey yapılmadı. Cami bu ağaçlardan dolayı hem yukardan görünmüyordu, hem de aşağıdan görünmüyordu. Mezarların kökleri patlıyor ve mezarlara zarar veriyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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