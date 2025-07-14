8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 'Zorba' ile Tamamlandı

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İzmir'de düzenlenen festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 'Zorba' balesiyle sona erdi. Festival, 23 bin seyirciyle büyük bir ilgi gördü ve DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, seyirci sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İzmir'de düzenlenen 8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, "Zorba" balesiyle tamamlandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, festivalin son gününde Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Efes Antik Tiyatro'da müzikleri Mikis Theodorakis tarafından bestelenen "Zorba" balesini sahneledi.

Birçok yabancı konuk sanatçının sahne aldığı festival, bu gösterimle sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Festivalde seyirci sayısındaki artışın dikkat çekici olduğunu vurgulayan Sağtürk, "Geçen sene yaşadığımız festival seyirci rekorlarının bu yıl üstüne çıkılmasını programlı çalışmalarımızın bir karşılığı olarak görüyoruz. Bu anlamda kıymetli seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca Efes Opera ve Bale Festivali 23 bin seyirci ile tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve dışında çalışmalarda bulunduklarını aktaran Sağtürk, kurumu ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali organizasyonunun ilk ayağı olan Şırnak ile 23 ile ulaştıklarını belirten Sağtürk, "Yetenek her yerde' diyerek oradaki genç yeteneklerin keşfine dönük çalışmalar da ortaya koyduk. Ayrıca Anadolu'muzdan çıkan yeteneklerle, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde, 'Bütün ümidim gençliktedir' konserleri başlattık. 2. Anadolu Festivali için tüm çalışmalarımızı organize etmiş bulunuyoruz. Anadolu'muzun sanatla buluşabilmesi için tecrübemizle, heyecanımızla ve tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat
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