8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali Başlıyor

8. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 27 Haziran-13 Temmuz'da Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 8'inci kez düzenlenecek festival, Efes'in tarihi atmosferinde opera ve balenin dünyaca ünlü isimlerini ağırlayacak.

Festivalin açılış gösterisinde klasik bale repertuvarının en çok sevilen eserlerinden biri olan "Kuğu Gölü", dünyaca ünlü dansçılar Daniil Simkin ve İana Salenko'nun performansıyla sahnelenecek.

Gösteri, 27-28 Haziran'da saat 21.00'de Efes Antik Tiyatrosu'nda, orkestra şefi Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Festival programında ayrıca, Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma", Carl Orff'un "Carmina Burana", Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu", Verdi'nin "La Traviata" gibi klasikleri yer alacak.

İki temsil halinde Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sahnelenecek "Şekeronya" isimli çocuk oyunu, kitap okumanın önemini renkli anlatımla minik izleyicilere sunacak.

Festivalin kapanışı ise 13 Temmuz'da Mikis Theodorakis'in müzikleriyle sahneye taşınan "Zorba" balesiyle yapılacak.

Biletler "www.biletinial.com.tr" adresi ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi, Efes Antik Tiyatrosu, Kuşadası Kervansaray Çarşı gişelerinden temin edilebilecek.